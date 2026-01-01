En Colombia se vendieron casi 250.000 vehículos en todo 2025, un 26,5 % más que en 2024

El sector automotor colombiano cerró el año 2025 con 254.205 vehículos nuevos matriculados, un aumento del 26,5 % respecto a 2024, según el informe de registro de vehículos de la ANDI y Fenalco.
Solo en diciembre se contaron 30.135 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 19 % frente a diciembre de 2024, lo que lo consolidó como el mejor mes del año, alcanzando niveles de registros mensuales que no se observaban desde el 2019.
El boletín de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) destaca que el último mes del año marcó un récord histórico en vehículos con tecnologías de bajas o cero emisiones.
Por un lado, los vehículos eléctricos crecieron un 67 % frente a diciembre de 2024, alcanzando 3.234 unidades, la cifra mensual más alta en la historia del país. El año cerró con 19.724 unidades eléctricas (crecimiento del 115 %).
Por otro, los vehículos híbridos tuvieron un aumento del 49,5 % en el mes con 8.381 unidades, marcando también el mayor volumen mensual registrado históricamente. El acumulado anual llegó a 67.899 unidades (crecimiento del 59 %).
Marcas más vendidas en diciembre de 2025
Durante el último mes del año, las tres marcas con mayor número de matrículas fueron Kia, con 3.913 unidades (13 % de participación); Renault, con 3.779 unidades (12,5 % de participación), y Mazda, con 2.465 unidades (8,2 % de participación).
También destacó el desempeño de Chevrolet, con 2.181 unidades (7,2 % de participación), y de BYD, con 1.814 unidades (6,0 % de participación), las cuales conforman el top cinco.
Estas cinco marcas representaron el 47 % del total de vehículos matriculados en diciembre.
En el balance anual, Kia también lideró el mercado con 34.063 unidades, seguida por Renault con 33.658.
Además, en diciembre, los segmentos que presentaron mayores crecimientos fueron las camionetas (77 %), las vans (67,3 %) y las pick ups (45,1 %).
Por líneas, la Renault Duster fue el modelo más vendido del mes, con 1.137 unidades (3,8 % del mercado), seguida por la Mazda CX-30, con 1.036 unidades (3,4 %), y el Kia K3 con 970 unidades (3,2 %).
No obstante, en el acumulado de todo el año, el Kia K3 se posicionó como el vehículo más vendido en Colombia, con 9.728 registros.
Ventas de vehículos por ciudades
Las ciudades que lideraron el crecimiento en los registros durante diciembre de 2025 fueron Sincelejo con un aumento del 128,5 %, seguida por Armenia y Villavicencio, ambas con un incremento del 64 %. Bogotá también destacó con una variación positiva del 59 % en el último mes del año.
