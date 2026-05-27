La visión de sostenibilidad de Postobón y su articulación con el negocio

El informe de sostenibilidad de Postobón 2025 no es un simple reporte: detrás de cada cifra hay una historia social y ambiental que se articula con el crecimiento rentable y sostenible del negocio.
Sebastián Barrientos, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía líder de bebidas en Colombia, explicó a Valora Analitik cómo gestionan la sostenibilidad del negocio.
¿Cuál es el enfoque que ustedes en Postobón le dan a la sostenibilidad?
Nosotros gestionamos la sostenibilidad con la misma lógica con la que tomamos decisiones de negocio. Eso implica ir más allá del cumplimiento legal, escoger asuntos que generan valor económico, social y ambiental, e invertir en los que, aunque requieren acción colectiva, vale la pena liderar para lograr impactos positivos en la sociedad. Los resultados lo demuestran: en la última década redujimos cerca de 50 % la captación de agua por cada litro de bebida producido e instalamos más de 50.000 m2 de paneles solares en nuestras plantas. Estos dos ejemplos permiten que seamos más competitivos en costos, ganar seguridad hídrica y energética y reducir el impacto ambiental. También hay resultados sociales. HIT Social, con cerca de 30 años de trabajo con familias cultivadoras de mora, mango y lulo, abastece el 29 % de la fruta para los refrescos HIT y genera más de 4.000 empleos agrícolas; FARO Postobón acompaña a más de 5.800 recicladores y asegura acceso al PET reciclado para nuestras botellas. Cuando la sostenibilidad se construye con estrategia, no compite con el negocio: lo fortalece.
Hablemos de las inversiones hechas en sostenibilidad…
En 2025 movilizamos $60.460 millones voluntarios en programas socioambientales (44% más que en 2024), con los que beneficiamos a 187.512 personas. A esto se suman $165.774 millones invertidos en materias primas recicladas, movilidad sostenible y equipos de frío ecoeficientes.
Pero más que las cifras, lo que importa es la escala y la permanencia. HIT Social lleva casi 30 años construyendo equidad en el campo, MiPupitre ha entregado desde 2015 más de 54.000 piezas de mobiliario hechas con Tetra Pak reciclado en 30 departamentos, y MiBici, más de 16.000 bicicletas en zonas rurales para facilitar la llegada de niños al colegio. No son proyectos para que Postobón se vea “bonito”, por el contrario, son programas que llevan décadas construyendo capacidades sociales hacia un país más próspero, seguro y equitativo.
El nivel de inversión socioambiental sostenido año tras año demuestra que las elecciones hechas no solo maximizan el impacto por su consistencia, coherencia y resultados, sino que también fortalecen nuestras capacidades para competir y ganar en el mercado.
Hablemos del cambio climático. Hoy la huella de carbono de Colombia pesa 0,6% del total global. Podría decirse que no es significativo. Entonces, ¿vale la pena invertir en descarbonización?
Entiendo la pregunta, pero quisiera reformularla: ¿debe una empresa como Postobón operar con energías más costosas, contaminantes y dependientes, si tiene la capacidad de hacer lo contrario?
Nuestro objetivo ha sido fortalecer la seguridad energética y descarbonizar la operación con proyectos financieramente viables. Fuimos la primera compañía de bebidas del país certificada carbono neutro, y lo más relevante no es el certificado en sí, sino la gestión que lo respalda. En 2025 redujimos en 10,7 % las emisiones de gases de efecto invernadero frente al año anterior, el 100% de nuestra energía eléctrica está certificada como renovable. Además, duplicamos la autogeneración fotovoltaica —siendo pioneros en su uso industrial— y disminuimos en 18,3 % las emisiones logísticas. Cuando la descarbonización se gestiona con foco y disciplina, no solo genera beneficios ambientales, sino que también reduce dependencias y produce ahorros que se reflejan en el P&G.
¿Cómo gestionan el reto de los residuos de envases y empaques posconsumo?
La respuesta de fondo es pasar de un modelo lineal a uno circular. Trabajamos en ecodiseño y aligeramiento de empaques, retornabilidad de envases y reciclaje con inclusión social. Buscamos que los envases que salen de nuestras plantas retornen para reutilizarse una y otra vez o que regresen convertidos en materias primas recicladas, evitando que lleguen a rellenos sanitarios.
En 2025 reincorporamos en los envases 29 % de PET reciclado -superando lo que exige la ley- y 44 % de vidrio reciclado. También gestionamos 175.848 toneladas de materiales reciclables, casi tres veces nuestra meta, trabajando con 5.806 recicladores en 20 departamentos con el programa FARO Postobón. La lógica de negocio es clara: reducir el contenido de PET en las botellas mediante ecodiseño para generar ahorros en el costo de producción y construir capacidades que permitan el abastecimiento de los materiales reciclados a través de encadenamientos productivos con inclusión social.
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Postobón es uno de los grandes generadores de empleo en el país…
Sí y es uno de los aspectos de nuestra sostenibilidad que más valor social genera. En 2025 creamos 18.595 oportunidades de trabajo, de ellas 11.327 empleos directos, e invertimos $57.414 millones en beneficios y auxilios para los empleados y sus familias, 10 % más que en 2024. El 35 % de los cargos directivos los ocupan mujeres y promovimos a 610 personas a cargos superiores. Además, en la Universidad Postobón invertimos $3.334 millones al año en formación. Así construimos una cultura organizacional basada en un propósito superior: Tomarnos la Vida.
¿Qué le responde a quienes dicen que la sostenibilidad corporativa es solo mercadeo?
La sostenibilidad en Postobón tiene retorno verificable, expresado en eficiencias en costos, seguridad en el abastecimiento de materias primas, anticipación regulatoria, atributos diferenciales en marcas como Agua Cristal y Hatsu —con certificaciones de neutralidad— y el reconocimiento entre las 10 empresas con mejor reputación del país, según Merco. Eso demuestra que no es mercadeo ni greenwashing. Son resultados de una gestión coherente que genera valor para la compañía, la sociedad y el medioambiente. Es lo que nos permite competir, ganar en el mercado y avanzar hacia un mundo sostenible.
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