La conectividad llegó donde antes no llegaba: 3,5 millones de hogares rurales beneficiados en los últimos cuatro años

Entre 2022 y 2025, más de 3,5 millones de nuevos hogares en zonas rurales y apartadas del país fueron beneficiados con conectividad, lo que equivale a entregar acceso a internet a 10,1 millones de personas que antes no lo tenían.
Lo anterior es resultado de una inversión que ronda los $3,3 billones entre 2023 y 2026, los cuales permitieron adelantar una transformación en conectividad digital.
“Nuestro énfasis siempre fue la conectividad con propósito: las comunidades deben tener acceso a Internet, pero también con herramientas, programas y conocimientos para sacarle el mayor provecho. Hoy podemos decir que estamos cerrando la brecha en el país”, afirmó Carina Murcia, ministra TIC.
El mayor impacto se registra en las zonas rurales, donde la conectividad creció de 32,2 % a 56,9 %, un incremento cercano a 25 puntos porcentuales, un avance lleva a que más de la mitad de los hogares rurales estén conectados, reduciendo en un 13 % la diferencia frente a las ciudades.
Entre otros avances, el país reactivó el despliegue de redes como cerca de 4.800 km nuevos de fibra óptica, con lo que la red nacional alcanza ahora los 25.000 km acumulados, una obra que no se realizaba desde hace seis años.
Además, la era del 5G llegó al país, y en este momento ya se tienen 3.063 estaciones base en operación. A nivel de cobertura, estas redes ya llegan a 184 municipios, donde vive cerca del 70 % de la población nacional. Actualmente, hay 9,26 millones de accesos móviles de 5G, que equivalen al 18,6 % del total.
Por otra parte, a través de diferentes programas y estrategias, cerca de 276.000 hogares fueron conectados en regiones históricamente excluidas. En Vaupés, por ejemplo, se triplicaron los hogares conectados, y en Chocó y La Guajira casi que se duplicaron.
Adicional a eso, un proyecto que entregó conectividad a lugares que nunca habían tenido fueron las Zonas Comunitarias para la Paz (ZCP), estructurado inicialmente para desplegar 1.262 zonas Wifi en sedes educativas de 161 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Esta iniciativa beneficia a 192.000 estudiantes y docentes, e indirectamente a cerca de 12 millones de personas, habitantes de las zonas aledañas a las ZCP. Gracias a un proceso de reinversión, se desplegaron el proyecto llegó a 1.405 zonas instaladas.
En otra línea, la expedición del Decreto 1031 de 2024 estableció un procedimiento único nacional para el despliegue de redes, reduciendo trámites y acelerando la expansión de la conectividad.
Además, el Gobierno expidió Política de Gestión del Espectro 2026–2029, hoja de ruta para la gestión de este recurso, con objetivos enfocados en optimizar su uso, habilitar el despliegue de nuevas tecnologías (5G y futuras generaciones) y cerrar brechas digitales.
Esta estrategia se basa en 32 acciones, ocho objetivos estratégicos y una gestión flexible del recurso para el desarrollo tecnológico, con líneas de acción como modernización regulatoria, uso eficiente y dinámico del espectro, fortalecimiento de capacidades institucionales y promoción de innovación y nuevos modelos de acceso.
Al cierre del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia avanza hacia un país más conectado, donde la conectividad llegó a territorios donde antes no existía. La expansión del internet rural, la llegada del 5G y el fortalecimiento de la infraestructura digital reflejan una apuesta por reducir brechas históricas y acercar oportunidades de educación, trabajo y acceso a servicios a millones de colombianos y colombianas.