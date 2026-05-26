Opinión | El cerebro como ventaja competitiva: neurociencia aplicada a la «vida de 100 años»

}Por: Oswaldo Restrepo
La longevidad corporativa tiene un nuevo indicador clave de rendimiento (KPI) que no se encuentra en los estados financieros, sino en la corteza prefrontal de sus colaboradores. Históricamente, la gestión humana ha operado bajo una premisa lineal heredada de la era industrial: el joven aporta adaptabilidad y el maduro, experiencia, hasta que un declive cognitivo justifica su retiro.
Esta concepción cronológica es obsoleta. En la economía del conocimiento, donde la vida laboral se extenderá por décadas, la capacidad de preservar el rendimiento cerebral a largo plazo convierte al cerebro humano en infraestructura económica.
La gerosciencia moderna demuestra que el cerebro conserva su capacidad de reorganización y aprendizaje mucho más tiempo de lo que se creía, siempre que existan los estímulos biológicos adecuados.
La reserva cognitiva como activo de balance
Para un Director Financiero (CFO), el cerebro no es un hardware estático que se desgasta de forma irreparable; es un sistema dinámico capaz de modificar su estructura mediante la neuroplasticidad. Esta es la base de la reserva cognitiva: la densidad de conexiones sinápticas y redes neuronales alternativas que un individuo construye como fondo de amortiguación biológica.
En términos corporativos, la reserva cognitiva es el seguro de continuidad del capital intelectual. Un ejecutivo senior con una reserva robusta mantiene la agudeza mental, el juicio crítico y la toma de decisiones bajo alta presión, incluso ante el envejecimiento cronológico o fases tempranas de declive neurodegenerativo. Prescindir sistemáticamente del talento mayor de 50 años para reducir costos a corto plazo es una amputación cognitiva que destruye la memoria institucional y la heurística necesaria para navegar las crisis.
La miopía del «descarte senior» y la depreciación biológica
Mientras que la velocidad de procesamiento puro (inteligencia fluida) alcanza su pico a los 20 años, funciones críticas para la alta gerencia como la inteligencia cristalizada (conocimiento acumulado), el pensamiento sistémico y la regulación emocional maduran entre la quinta y la séptima década de la vida. El reto no es sustituir al talento maduro, sino potenciar su neuroplasticidad.
Esto obliga a replantear la responsabilidad biológica de las organizaciones. Los entornos laborales modifican la biología humana. El estrés crónico, la privación de sueño y el sedentarismo aceleran el inflammaging —un estado de inflamación crónica de bajo grado asociado al envejecimiento biológico que detona el deterioro cognitivo—. El burnout es, en realidad, una depreciación biológica acumulativa. La ventaja estratégica del futuro dependerá menos de cuánto trabajan las personas y más de cuánto tiempo se mantienen cognitivamente funcionales.
El individuo como inversionista: hackear la neurogénesis
Para el profesional, la salud cerebral es la mejor póliza de empleabilidad. El descubrimiento de la neurogénesis adulta en el hipocampo confirmó que generamos nuevas neuronas, pero su supervivencia depende de decisiones epigenéticas diarias. El profesional senior debe estructurar tres inversiones biológicas:
Disonancia cognitiva consciente: Exponerse intencionalmente a aprendizajes complejos que desafíen mapas mentales previos (como nuevos lenguajes o tecnologías), generando un esfuerzo que rompa la rutina.
Arquitectura del sueño: Priorizar el sueño profundo (NREM) para activar el sistema glifático, el mecanismo de limpieza que elimina los agregados proteicos tóxicos como la beta-amiloide, vinculada al Alzheimer.
Hormesis por fuerza: El entrenamiento de resistencia de alta intensidad libera miocinas que estimulan la producción de BDNF (Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro), el fertilizante biológico para el crecimiento sináptico.
Epigenética corporativa y el reto legal en Colombia
Las empresas deben proveer el entorno epigenético para este rendimiento mediante la Epigenética Corporativa: realizando auditorías de carga cognitiva que eliminen el mito ineficiente del multitasking, implementando diseño biofílico y promoviendo el reentrenamiento intergeneracional.
Sin embargo, esta estrategia choca contra la legislación laboral colombiana y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), cuyo esquema binario y rígido solo contempla el trabajo o la jubilación absoluta, sin figuras flexibles de retiro progresivo o «asesoría sináptica». Además, las ARL miden el riesgo con criterios físicos industriales. Es urgente transitar hacia la tipificación del Riesgo Neuro-Laboral, donde el agotamiento mental y la neuroinflamación sean riesgos operativos críticos, otorgando reducciones en primas a las empresas que protejan la salud cerebral de sus equipos.
Conclusión: el capital sináptico
Invertir en la neuroplasticidad organizacional asegura un retorno de inversión (ROI) visible en la disminución del ausentismo ejecutivo, la aceleración en la adopción tecnológica y la transferencia eficiente de conocimiento al talento joven. La verdadera discusión sobre longevidad no es médica; es de competitividad.
La riqueza de una nación ya no se mide por sus recursos naturales, sino por la densidad de su Capital Sináptico: la calidad colectiva de las conexiones neuronales de sus ciudadanos. Colombia no puede permitir el lujo de desperdiciar la sabiduría acumulada de millones de cerebros maduros por una línea legal de jubilación. Las empresas deben transformarse en incubadoras de neuroplasticidad, demostrando que el cerebro gestionado con rigor científico no tiene fecha de caducidad, sino un horizonte infinito de valor.
Pregunta semilla para la próxima Junta Directiva: Si la continuidad de su compañía depende del juicio crítico de sus líderes más experimentados, ¿qué porcentaje del presupuesto de gestión de riesgos está destinado hoy a blindar la salud cerebral y la reserva cognitiva de su comité directivo?