Proyecto de decreto del Gobierno Petro busca crear un banco de áreas para formalizar a los mineros

El Gobierno Petro, a través del Ministerio de Minas y Energía, publicó en abril de 2026 un proyecto de decreto que propone la creación del Banco de Áreas para la Formalización Minera. Según la firma Holland & Knight, la iniciativa plantea que la Agencia Nacional de Minería (ANM) administre este banco con la finalidad de flexibilizar y reducir los tiempos de acceso a la formalidad.
Asimismo, el proyecto contempló requisitos para la evaluación de áreas, mecanismos de formalización, así como criterios de priorización de beneficiarios y potenciales beneficiarios.
Las áreas identificadas quedarían condicionadas bajo una reserva especial para poder ser asignadas, aunque no podrían ser excluidas del banco durante un período de dos años. Debe mencionarse que estos terrenos solamente podrían ser formalizados para pequeños mineros y mineros tradicionales.
Sin embargo, también podrían adelantarse procesos de formalización para otros actores interesados en caso de que hayan transcurrido dos años desde que la ANM haya aceptado la devolución del terreno, sin que este hubiera sido asignado y siempre que se hayan cumplido las obligaciones de convocatoria y publicidad.
Cabe señalar que los mineros tradicionales y de pequeña escala que deseen formalizarse, pero que no cuenten con solicitudes vigentes, también podrían ser beneficiarios si realizan actividades mineras en áreas incorporadas al banco o requieren reubicación por restricciones sociales o ambientales en los lugares donde actualmente desarrollan sus labores.
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Adicionalmente, se señaló que, si la entidad (ANM) identifica terrenos susceptibles de ser destinados a la formalización, sobre ellos recaería una reserva especial, citando a la Resolución 546 de 2017.
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