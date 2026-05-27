Alerta en varias capitales del Caribe colombiano por fuertes lluvias, tormentas eléctricas y oleaje durante varios días 

La temporada de lluvias continúa ganando intensidad en el país y las autoridades marítimas encendieron las alertas para varias de las principales ciudades del Caribe colombiano. Mientras miles de personas se preparan para el inicio de la temporada turística de mitad de año y numerosas actividades económicas dependen de las condiciones del mar, un fenómeno atmosférico que se desarrolla sobre la región provocará varios días consecutivos de lluvias, tormentas eléctricas, fuertes vientos y aumento significativo del oleaje.
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La situación genera especial preocupación en zonas costeras donde la navegación, la pesca artesanal, las actividades recreativas y el transporte marítimo pueden verse afectados por el deterioro de las condiciones meteomarinas.
La Dirección General Marítima (Dimar), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), emitió una actualización sobre las condiciones previstas para el Caribe colombiano entre el 27 y el 30 de mayo de 2026, advirtiendo sobre un incremento de la nubosidad, lluvias moderadas y actividad eléctrica aislada en buena parte de la región.
Según la autoridad marítima, las condiciones adversas afectarán principalmente a las comunidades costeras de Barranquilla, Cartagena, Coveñas, Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, San Andrés y Providencia.
La entidad explicó que el fenómeno está asociado al fortalecimiento del gradiente de presión entre la alta subtropical del Atlántico y una zona de baja presión ubicada sobre el norte de Suramérica, situación que además coincide con el tránsito de una onda tropical sobre el Caribe.
La combinación de estos sistemas atmosféricos favorece la aceleración de los vientos y la formación de nubosidad acompañada de precipitaciones y tormentas eléctricas.
Fuertes vientos y olas de hasta cuatro metros en varias ciudades del Caribe colombiano
Uno de los principales factores de riesgo será el incremento del oleaje en diferentes sectores del Caribe colombiano.
Para el área marítima del litoral norte, donde se encuentran ciudades como Riohacha y sectores cercanos a La Guajira, se esperan vientos provenientes del este con velocidades entre 44 y 52 kilómetros por hora, acompañados por olas que podrían alcanzar alturas de entre 2,5 y 4 metros.
En el litoral central, donde se ubican ciudades como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, los pronósticos indican vientos del este-noreste entre 41 y 44 kilómetros por hora y alturas de ola que oscilarán entre 2,8 y 4 metros.
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De acuerdo con la actualización emitida por la autoridad marítima, los mayores picos de oleaje en esta zona se registrarán el 27 de mayo. Mientras tanto, en el litoral sur del Caribe colombiano se prevén vientos del noreste entre 22 y 26 kilómetros por hora, con alturas de ola de entre 1,6 y 2,5 metros.
La zona insular tampoco escapará al fenómeno. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se proyectan olas de entre 2,3 y 3,5 metros de altura, acompañadas por vientos del este con velocidades que podrían ubicarse entre 30 y 41 kilómetros por hora.
Las condiciones más representativas también se concentrarán el 27 de mayo, cuando se esperan los mayores registros de altura de ola en esta región del Caribe.
¿Por qué se está presentando este fenómeno climático en el Caribe colombiano?
Los expertos de la Dimar explican que el Caribe suele experimentar este tipo de eventos cuando aumenta la diferencia de presión atmosférica entre sistemas ubicados sobre el océano Atlántico y zonas de baja presión cercanas al norte de Suramérica.
Cuando ese contraste se intensifica, los vientos alisios se fortalecen y aumentan la energía transferida a la superficie marina, generando olas más altas y condiciones marítimas más agitadas.
A ello se suma el paso de ondas tropicales, sistemas atmosféricos frecuentes durante esta época del año que favorecen la formación de lluvias, tormentas eléctricas y nubosidad en amplias zonas del Caribe.
La combinación de ambos fenómenos explica por qué las autoridades prevén varios días consecutivos de inestabilidad climática sobre la región.
Aunque las lluvias previstas han sido catalogadas como moderadas, las tormentas eléctricas aisladas y el incremento del oleaje pueden representar riesgos para diferentes actividades.
Frente a este escenario, la Autoridad Marítima Colombiana recomendó a la comunidad y al gremio marítimo extremar las medidas de precaución durante el desarrollo de actividades en el mar.
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La entidad pidió atender permanentemente las instrucciones emitidas por las capitanías de puerto y demás autoridades competentes, así como consultar los reportes oficiales actualizados antes de realizar desplazamientos o actividades náuticas.