Premercado | Bolsas en EE. UU., Japón y Corea del Sur rompen récords por ‘rally’ tecnológico

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos registraron una sesión mixta el miércoles, con las acciones japonesas y surcoreanas alcanzando nuevos máximos históricos impulsadas por el rally tecnológico de Wall Street, aunque la incertidumbre en torno a un posible acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán mantuvo la confianza de los inversores en general en un tono cauteloso.
El Nikkei 225 de Japón subió hasta un 2,2 % y marcó un nuevo máximo histórico en los 66.428 puntos, mientras que el índice Topix en general cotizó sin apenas cambios.
El Kospi de Corea del Sur se disparó un 5 % hasta un nuevo récord de 8.457 puntos, a medida que el rally de los fabricantes de chips impulsado por la inteligencia artificial ganaba fuerza.
Las acciones de SK Hynix se dispararon casi un 14 %, lo que elevó la capitalización bursátil de la empresa por encima de un billón de dólares por primera vez, uniéndose así a sus rivales Samsung Electronics y Micron Technology en el club del billón de dólares.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas abrieron al alza el miércoles, siguiendo el avance de las bolsas mundiales, mientras los inversores sopesaban la incertidumbre en torno al curso de las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán y el entusiasmo continuo por la inteligencia artificial.
El Stoxx 600 subía un 0,2 %, el Dax en Alemania avanzaba un 0,4 %, el CAC 40 en Francia ganaba un 0,4 % y el FTSE 100 en el Reino Unido subía un 0,1 %.
Al Jazeera informó de que las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán han continuado a pesar de un intercambio de disparos producido a principios de esta semana.
La miembro del consejo del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, defendió que una subida de los tipos de interés en la reunión del BCE de junio está justificada incluso si se alcanza un acuerdo de paz.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros en EE. UU. operan sin mayores cambios mientras se aguardan novedades sobre la guerra en Irán.
Ayer se vivió un rally liderado por el sector tecnología que llevó al S&P 500 y al Nasdaq a máximos históricos, mientras que los nuevos ataques estadounidenses contra objetivos iraníes nublaron las esperanzas de un rápido fin al conflicto en Oriente Próximo.
Los futuros del S&P 500 cotizaban planos en 7.540 puntos, mientras que los futuros del Nasdaq 100 se mantenían estables en 30.082 puntos. Los futuros del Dow Jones subían un 0,2 % hasta los 50.640 puntos.
En la sesión regular, el S&P 500 cerró con una subida del 0,5 % en máximos históricos, mientras que el Nasdaq Composite se disparó un 0,9 %, impulsado por las ganancias en valores de semiconductores y de inteligencia artificial. El Dow Jones Industrial Average cedió un 0,3 %.
Los fabricantes de chips lideraron el rally, con el gigante de la memoria Micron Technology disparándose tras una valoración alcista de un bróker que ayudó a impulsar el Philadelphia Semiconductor Index en general hasta máximos históricos.
La subida del valor ayudó a Micron a alcanzar el billón de dólares en capitalización de mercado por primera vez en su historia.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los futuros del petróleo Brent, referencia mundial del crudo, cotizaban a la baja un 2,1 %, a US$97,52 por barril.
Aunque el Brent ha caído por debajo de los máximos recientes superiores a US$100 por barril en los últimos días, el contrato ha seguido superando los niveles previos a la guerra de US$70.
El optimismo de los inversores, sin embargo, se vio frenado después de que nuevos ataques militares estadounidenses contra buques iraníes en el Estrecho de Ormuz avivaran los temores de que las frágiles negociaciones de paz entre Washington y Teherán pudieran desmoronarse.
Irán calificó los ataques de violación del alto el fuego, mientras que los funcionarios estadounidenses los describieron como acciones defensivas.
Mientras tanto, los informes revelaron que Israel atacó el Líbano con más de 120 ataques aéreos el martes. Irán ha exigido el fin de los ataques israelíes en el Líbano como parte de cualquier acuerdo.
La atención de los inversores se centra ahora en las próximas publicaciones económicas, incluido el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal —el índice de Gastos de Consumo Personal— previsto para el jueves, en busca de pistas sobre la trayectoria de los tipos de interés.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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