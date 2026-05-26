Fortalecer confianza de inversionista es clave para entorno de incertidumbre macroeconómica en Colombia: Sura Investments

Expertos concuerdan que, en medio de un entorno marcado por la guerra en Medio Oriente, la volatilidad geopolítica y las presiones inflacionarias globales, la economía mundial mantiene señales de resiliencia, impulsadas principalmente por estímulos fiscales y resultados corporativos sólidos.
Lo anterior está respaldado por un informe que presentó Sura Investments, donde revela que las principales economías del mundo mantienen un crecimiento superior al 3 %, respaldadas por políticas fiscales expansivas en países como Estados Unidos, China y Alemania, así como por niveles de tasas de interés que, aunque elevados frente a la última década, aún no restringen significativamente la actividad económica.
“La economía global ha demostrado una capacidad de adaptación notable frente a choques geopolíticos y presiones inflacionarias. Hoy seguimos viendo fundamentos sólidos, impulsados por el crecimiento económico, resultados corporativos resilientes y condiciones que continúan favoreciendo la inversión en activos de riesgo”, afirmó Mauricio Guzmán, head de Estrategia de Inversión de Sura Investments.
Sin embargo, la compañía advirtió que el mundo atraviesa un cambio estructural marcado por la desglobalización y una mayor prioridad en resiliencia y seguridad estratégica tras eventos como la pandemia y las guerras comerciales.
Dicho entorno podría mantener la inflación y las tasas de interés en niveles más altos durante los próximos años, aunque continúa favoreciendo activos de riesgo globales como la renta variable internacional y la deuda de mercados emergentes.
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Colombia entra en un nuevo ciclo económico
Frente al panorama local, la entidad identificó un entorno de creciente incertidumbre macroeconómica y fiscal.
Según el análisis, el crecimiento reciente ha estado impulsado principalmente por consumo y gasto público, mientras la inversión y las exportaciones han perdido participación de manera sostenida.
Cabe resaltar que la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) cayó del 24 % al 16 % en la última década, ubicando a Colombia entre los niveles más bajos de América Latina.
A esto se suma un deterioro fiscal significativo, con un déficit cercano al 7 % del PIB y una deuda pública neta que ronda el 60 %, mientras Colombia enfrenta una inflación más persistente que la de otros países de la región, impulsada principalmente por factores internos como el aumento del salario mínimo y las presiones derivadas del gasto público.
Pese a este panorama, Guzmán aseguró que “si bien el entorno exige mayor cautela por el aumento de los riesgos en medio del ciclo electoral, seguimos identificando oportunidades interesantes en algunos activos locales, especialmente en renta fija en pesos”.
Y agregó que “las tasas actuales reflejan buena parte de los riesgos del escenario y ofrecen retornos atractivos para inversionistas con visión de mediano y largo plazo. En renta variable, en cambio, mantenemos una postura más prudente luego del fuerte desempeño que registró el mercado colombiano durante el último año”.
Finalmente, la compañía destacó que América Latina podría beneficiarse estratégicamente del nuevo contexto de desglobalización y nearshoring, gracias a sus ventajas en recursos naturales, energía, agricultura y cercanía geográfica con Estados Unidos.
En este escenario, “Colombia tendría la oportunidad de reposicionarse si logra recuperar estabilidad macroeconómica y fortalecer la confianza inversionista”, concluyó Mauricio Guzmán, head de estrategia de inversión de Sura Investments.