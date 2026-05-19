Nuevo negocio relevante en el sector asegurador de Colombia: empresa estadounidense expande su operación en el país

El mercado de seguros sigue tomando dinamismo en la región y grandes compañías extranjeras se posicionan en Colombia, destacando su crecimiento y diversificación.
Es el caso de la empresa estadounidense American International Group (AIG), que anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Everest Group Colombia, en una operación con la que busca fortalecer su presencia en Latinoamérica y expandir su negocio de seguros corporativos en la región.
La transacción contempla la adquisición del 100 % del capital de Everest Compañía de Seguros Generales Colombia S.A., incluyendo sus operaciones autorizadas, empleados y negocio asegurador en marcha.
Según informó AIG, la operación permitirá acelerar el crecimiento de primas en uno de los mercados de seguros más grandes y dinámicos de América Latina.
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“Esta adquisición refuerza el compromiso de AIG con nuestro negocio en Latinoamérica y nos permitirá acelerar nuestro crecimiento en uno de los mercados de seguros más grandes y de mayor crecimiento de la región”, afirmó Jon Hancock, vicepresidente ejecutivo y CEO de Seguros Generales de AIG.
Detalles de la transacción
Everest explicó que la venta hace parte de una estrategia global para concentrar su operación en los negocios de reaseguros y seguros especializados.
La compañía recordó que recientemente también avanzó en la venta de derechos de renovación de su negocio global de seguros comerciales minoristas a AIG y en la desinversión de sus operaciones de seguros retail en Canadá.
“Este acuerdo refleja nuestro progreso continuo en la ejecución de nuestra estrategia y el posicionamiento de Everest para un desempeño sostenible de largo plazo”, señaló Jim Williamson, presidente y CEO de Everest.
Según el ejecutivo, la operación permitirá fortalecer el foco de la compañía en mercados y capacidades donde considera tener mayores ventajas competitivas.
La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales de cierre, y se espera que quede completada a comienzos de 2027.
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