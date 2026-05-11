El Grupo Mutua adquirió la totalidad de Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado en Colombia. La operación quedó en firme luego de que el Consejo de Administración del grupo asegurador español Mutua Madrileña aprobó elevar su participación en las aseguradoras del 45 % al 100 %.
El negocio contó con el aval de cerca de una decena de sociedades de inversión colombianas, propietarias del 55 % restante del capital de Seguros del Estado.
Según informó el conglomerado, está previsto que la transacción se materialice en el último trimestre de este año, una vez se reciban las autorizaciones correspondientes.
Con ese cierre, Mutua Madrileña obtendrá el control de las sociedades y ocupará la presidencia de la Junta Directiva de las compañías, que en el último ejercicio obtuvieron unos ingresos por primas de más de US$400 millones.
En esa misma línea, el grupo español informó que mantendrá las marcas Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado, así como el empleo actual de las aseguradoras colombianas.
“La adquisición del 100 % de Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado refleja nuestra confianza en las perspectivas de crecimiento de las compañías en el mercado colombiano, que en estos siete años han demostrado fortaleza financiera y una elevada capacidad de adaptación a las variables del mercado”, afirmó Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña.
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Mercado estratégico
Mutua Madrileña señaló que la decisión de elevar su participación hasta el 100 % responde a la evolución positiva que han tenido ambas compañías desde su entrada al accionario en 2020. Eso ligado a la confianza en sus perspectivas de crecimiento y el potencial a largo plazo de la economía colombiana y su tejido empresarial.
“Colombia ha mostrado un desempeño destacado frente a otras economías de América Latina en los últimos años, lo que refuerza su visión positiva sobre las oportunidades de crecimiento del sector asegurador local”, señaló el Grupo.
En línea con ese nuevo paso, prevé desarrollar un programa de inversiones en las compañías para aumentar su capacidad tecnológica y diseñar un nuevo plan estratégico que impulse su diversificación.
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