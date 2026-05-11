La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reactivó oficialmente el contrato de consultoría especializada con el cual se están revisando los estudios definitivos del nuevo mega aeropuerto de más de $4 billones en Cartagena.
Tras una suspensión técnica que se extendió por más de cinco meses, el proceso retomó sus actividades de supervisión y evaluación el pasado 16 de abril de 2026.
La supervisión y ordenación del gasto del contrato se reiniciaron tras considerarse superadas las causas externas que motivaron la parálisis de los estudios, de acuerdo con documentos de la ANI conocidos por Valora Analitik.
Además, confirmaron que la evaluación tiene ahora como fecha límite de terminación el próximo 25 de mayo de 2026.
Suspensión y reactivación de contrato clave para el nuevo mega aeropuerto de más de $4 billones en Cartagena
La pausa en el cronograma se debió a una serie de requerimientos técnicos y normativos de la Aerocivil, la DIAN y la Armada Nacional que el originador debía atender.
Estas entidades solicitaron ajustes específicos en sistemas de navegación, áreas de control aduanero y espacios estratégicos para operaciones militares.
El consultor, Unión Temporal Validación IP Cartagena, aceptó la prórroga final de la suspensión para garantizar la calidad técnica de los entregables jurídicos y financieros. Pero ahora, con la reactivación, el equipo evaluador tendrá hasta el 25 de mayo para entregar el veredicto definitivo sobre la viabilidad del megaproyecto.
El proyecto es liderado por Odinsa Aeropuertos, plataforma de Odinsa y Macquarie Group, y representa una inversión financiada en su totalidad con capital privado mediante una APP.
La terminal estará ubicada en el sector de Bayunca y contará con una infraestructura cuatro veces más grande que la del aeropuerto actual.
La construcción del nuevo mega aeropuerto de más de $4 billones en Cartagena incluirá una terminal de más de 100.000 m2 y una pista de 3.100 metros diseñada para recibir vuelos transoceánicos directos.
Tendrá una capacidad inicial para movilizar a 17 millones de pasajeros anuales y se estima que generará cerca de 21.000 empleos directos en la región.
La iniciativa también contempla intervenciones en la Vía al Mar y la Vía de La Cordialidad para asegurar un acceso eficiente a la terminal desde el centro histórico. Se busca que este nuevo nodo logístico se integre con el puerto de la ciudad, impulsando la competitividad y el comercio exterior del Caribe colombiano.