La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), filial de Promigas y encargada de la recepción de gas licuado importado, señaló que, con la finalidad de anticiparse a un eventual fenómeno de El Niño y asegurar la continuidad del servicio durante ese periodo, realizará el mantenimiento anual de su infraestructura de regasificación entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026.
Según indicó la compañía, este periodo de altas temperaturas está proyectado para el cuarto trimestre de 2026, por lo cual las obras se ejecutarán antes de lo previsto.
Añadió que el proceso se realiza en coordinación técnica con los agentes del sector, entre ellos generadores térmicos, usuarios no térmicos de la terminal, el operador de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) y otras autoridades del sector energético.
“Luego de una revisión técnica exhaustiva, se programó el mantenimiento de la terminal de regasificación para esta ventana, con el propósito de anticiparnos a las condiciones proyectadas del fenómeno de El Niño, cuyos principales efectos se estiman para el último trimestre de 2026”, dijo Julio Turizzo, gerente general (e) de SPEC.
SPEC manifestó que, durante los últimos nueve años desde el inicio de sus operaciones, este tipo de trabajos se ha realizado anualmente mediante mantenimientos programados, con el objetivo de ejecutar actividades preventivas en los sistemas, incluida la FSRU o barco de regasificación, donde se desarrolla el proceso, es decir, la conversión del gas licuado a estado gaseoso para posteriormente inyectarlo a la red nacional.
SPEC también señaló que esta actividad fue informada el 15 de abril de 2026 y registrada en el Sistema de Información de Mantenimientos e Intervenciones del Consejo Nacional de Operación de Gas, lo que facilitó la coordinación entre los agentes del mercado. Asimismo, aseguró que sus operaciones mantienen estándares de confiabilidad y eficiencia, claves para garantizar la seguridad energética.
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Lo anterior cobra relevancia debido a que más de 20 % del gas utilizado por pequeños comercios, el segmento de gas vehicular y el sector residencial está siendo importado, ya que Colombia dejó de producir el energético suficiente para abastecer completamente estos sectores desde diciembre de 2024.