Luis Carlos Sarmiento Angulo: “Esta es una elección decisiva y crucial para el país”

El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo entregó sus impresiones sobre el desarrollo de las votaciones en una entrevista a Revista Semana.
El banquero calificó la jornada electoral como una cita decisiva y crucial para el territorio nacional, al tiempo que destacó la asistencia de los ciudadanos a las urnas.
El empresario señaló que la primera cosa que se debe tener en cuenta es la buena organización del proceso, afirmando que el sistema funciona con exactitud y puntualidad, y destacando la prosperidad que ha tenido el país en este aspecto logístico durante las últimas dos décadas.
Sarmiento Angulo habla de las elecciones y el futuro económico de Colombia
Respecto al panorama de polarización política que afronta la Nación de cara al futuro institucional, el fundador y máximo accionista de Grupo Aval se mostró optimista sobre los resultados venideros.
El empresario también afirmó que ve el panorama muy bien y que no se trata de una simple ilusión, sino que las cifras analizadas conducen a que el país va a tener éxito, aclarando que no es un triunfo individual sino el éxito de Colombia.
Al ser consultado sobre el rumbo financiero y los desafíos de los últimos años, el banquero aseguró que en la parte económica el país se encuentra bien, está mejorando y continúa prosperando.
No obstante, dejó en firme un fuerte reparo frente a las determinaciones institucionales del Ejecutivo, señalando que «ahí hay medidas, órdenes, decretos que han salido últimamente que ni para qué los comentamos; se comentan solos».
Sarmiento Angulo contrastó la realidad comercial de hoy con la de hace 20 años, indicando que el entorno actual es mucho más favorable y avanzado.
El líder empresarial concluyó su intervención enviando un llamado de ánimo y del triunfo a todos los colombianos, puntualizando que Colombia «es un país valioso al que se debe querer y por el cual se tiene que luchar hasta el último minuto».