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Luis Carlos Sarmiento Angulo: “Esta es una elección decisiva y crucial para el país”

El máximo accionista se refirió a la polarización nacional y les envío un mensaje a los colombianos en el marco de la jornada electoral.

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Luis Carlos Sarmiento Angulo
Foto: Sebastián Alvarado / Valora Analitik

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El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo entregó sus impresiones sobre el desarrollo de las votaciones en una entrevista a Revista Semana.

El banquero calificó la jornada electoral como una cita decisiva y crucial para el territorio nacional, al tiempo que destacó la asistencia de los ciudadanos a las urnas.

El empresario señaló que la primera cosa que se debe tener en cuenta es la buena organización del proceso, afirmando que el sistema funciona con exactitud y puntualidad, y destacando la prosperidad que ha tenido el país en este aspecto logístico durante las últimas dos décadas.

Sarmiento Angulo habla de las elecciones y el futuro económico de Colombia

Respecto al panorama de polarización política que afronta la Nación de cara al futuro institucional, el fundador y máximo accionista de Grupo Aval se mostró optimista sobre los resultados venideros.

El empresario también afirmó que ve el panorama muy bien y que no se trata de una simple ilusión, sino que las cifras analizadas conducen a que el país va a tener éxito, aclarando que no es un triunfo individual sino el éxito de Colombia.

Puesto de votación elecciones presidenciales Colombia
El empresario habló en el marco de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo. Foto: Registraduría

Al ser consultado sobre el rumbo financiero y los desafíos de los últimos años, el banquero aseguró que en la parte económica el país se encuentra bien, está mejorando y continúa prosperando.

No obstante, dejó en firme un fuerte reparo frente a las determinaciones institucionales del Ejecutivo, señalando que «ahí hay medidas, órdenes, decretos que han salido últimamente que ni para qué los comentamos; se comentan solos».

Sarmiento Angulo contrastó la realidad comercial de hoy con la de hace 20 años, indicando que el entorno actual es mucho más favorable y avanzado.

El líder empresarial concluyó su intervención enviando un llamado de ánimo y del triunfo a todos los colombianos, puntualizando que Colombia «es un país valioso al que se debe querer y por el cual se tiene que luchar hasta el último minuto».

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Tags: Empresas de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, empresarios, empresas en Colombia
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