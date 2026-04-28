Sarmiento Angulo le hace pedido al próximo presidente para atraer inversión; propone desarrollar región clave del país

El fundador de Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, volvió a plantear la necesidad de impulsar un desarrollo integral de la Altillanura colombiana mediante un “plan maestro” articulado entre el sector público, la academia y sector privado.
El banquero aseguró que esta región, que recoge departamentos como el Meta y Vichada, representa una de las mayores oportunidades de crecimiento económico y productivo del país.
Sarmiento agregó que el desarrollo de la Altillanura debería convertirse en una prioridad para el próximo gobierno y pidió que candidatos presidenciales y futuros congresistas incluyan compromisos concretos para esta región dentro de sus programas.
“Es la hora de que los candidatos, los partidos y los futuros legisladores incluyan en sus programas de gobierno un compromiso claro, financiado y con plazos definidos, para el desarrollo integral de nuestra altillanura. No es demagogia. Yo lo llamaría ingeniería de Estado”, señaló.
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Inversión, agroindustria y energía
Durante la inauguración de la Cátedra Luis Carlos Sarmiento Angulo en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, el banquero afirmó que la Altillanura concentra cerca de 53 millones de hectáreas, equivalentes al 46 % del territorio nacional, y cuenta con potencial para ampliar significativamente el área cultivada del país.
Actualmente, Colombia cultiva cerca de seis millones de hectáreas, cifra que, según Sarmiento, podría multiplicarse mediante proyectos de gran escala, infraestructura y planeación de largo plazo.
El empresario también destacó oportunidades relacionadas con agroindustria, corredores logísticos, generación energética y biocombustibles.
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En materia energética, aseguró que Colombia necesitará nuevas fuentes de abastecimiento ante el crecimiento de la demanda global impulsada por procesos como la inteligencia artificial y la electrificación de industrias y transporte.
“La Altillanura ofrece una respuesta doble frente a este reto”, dijo, al mencionar tanto el potencial para biocombustibles como posibles desarrollos de gas y petróleo.
Seguridad e infraestructura, claves para el desarrollo
Sarmiento también advirtió que la seguridad será determinante para consolidar inversiones y proyectos productivos en la región. “La seguridad es muy importante para la inversión y para el desarrollo social del país”, afirmó.
En ese contexto, alertó sobre el aumento de fenómenos como extorsión, secuestros, homicidios y cultivos ilegales en zonas de la Altillanura, asegurando que esto representa un obstáculo para proyectos agrícolas y de infraestructura. “Esa realidad es un obstáculo mayúsculo para cualquier proyecto serio agrícola o de infraestructura”, indicó.
Además, sostuvo que el país necesita revisar marcos regulatorios e incentivos para hacer viables inversiones de gran escala en esta región: “Con las reglas actuales del país no es posible desarrollar inversiones a la escala que se observan en Estados Unidos, Brasil, Argentina o el Sudeste Asiático”, señaló.
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El empresario también insistió en la necesidad de completar obras de infraestructura clave, especialmente la doble calzada Bogotá-Villavicencio, para consolidar la conexión del centro del país con el oriente colombiano.
“Aún falta construir el tercio inicial entre Bogotá y El Tablón”, concluyó.