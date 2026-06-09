Restrepo propone revivir descuentos en parafiscales para incentivar contratación de jóvenes en Colombia

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, presentó en un live con Valora Analitik una propuesta integral para transformar el mercado laboral en Colombia, centrada en eliminar las barreras que impiden el paso de la informalidad a la legalidad y en incentivar la contratación de jóvenes.
El vocero reconoció que, según las cifras oficiales, las mujeres y los jóvenes son las poblaciones que enfrentan mayores dificultades para emplearse. Según el economista, la formalización empresarial es la llave para abrir caminos de formalización laboral.
En específico, para combatir el desempleo juvenil, propone romper el círculo vicioso donde el joven no tiene empleo por falta de experiencia, pero no obtiene experiencia porque nadie lo contrata.
Su solución es retomar el modelo de incentivo al empleo asumiendo parte de la carga parafiscal, donde el Estado ayuda a las empresas a vincular jóvenes para que estos obtengan su primera experiencia laboral. En 2021, esta política permitió generar más de un millón de empleos, de acuerdo con sus cálculos.
También dijo que la empleabilidad se puede potenciar a través de universidades virtuales y programas de formación de ciclo corto que permitirían formar a 2,5 millones de jóvenes en áreas con alta demanda, como eneconomía del cuidado, tecnologías de la información, bilingüismo y servicios basados en el conocimiento.
Por otro lado, subrayó la importancia de proteger al trabajador a través de la formación y no solo del contrato para lo cual propone reformar la Ley 30 de 1992 con el fin de fortalecer la educación terciaria y estrechar el vínculo entre la academia y el mundo empresarial.
“Hay que avanzar en una reforma que permita tener un modelo de educación terciaria serio, que reconozca el vínculo entre el mundo empresarial y el mundo académico, que aborde el tema de las competencias y el marco nacional de cualificaciones. En esa medida uno fortalece esas capacidades del trabajador”, contó.
Sectores estratégicos como motores de trabajo
Restrepo resaltó que existe un potencial gigantesco en los servicios basados en conocimiento. Por ello, en un eventual gobierno a su cargo, priorizarán formar a los jóvenes en programación y software para que reciban casi dos salarios mínimos en su primer empleo en ese sector.
El economista destacó que el sector de programación en Colombia tiene un crecimiento exponencial y un potencial gigantesco. “Estamos exportando anualmente más o menos US$1.800 millones, cuatro veces la venta total de aguacate y las startups de tecnología están creciendo en promedio en los últimos 10 años un poco más del 100 % anual. Claramente ahí hay oportunidades de empleo, pero no solamente empleo, capacidad de emprendimiento”, indicó.
De hecho, dijo que el desarrollo de capacidades de emprendimiento está íntimamente ligado a la formación de la juventud en sectores de alto valor agregado. Según el vocero, al fortalecer estas habilidades mediante modelos formativos de ciclo corto y una educación terciaria sólida, no solo se genera empleabilidad, sino que empodera a los jóvenes para crear sus propias oportunidades de negocio.
Finalmente, enfatizó que para reactivar el empleo es necesario «prender» de nuevo sectores que han sido golpeados, como la infraestructura, minería, hidrocarburos, gas y construcción.