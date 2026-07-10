El Consejo de Estado no admitió la demanda de nulidad electoral que buscaba dejar sin efectos la elección de Abelardo de la Espriella como próximo presidente de Colombia.
La querella fue presentada por el abogado del Pacto Histórico Luis Guillermo Pérez y tenía en la mira suspender el acto de posesión.
El litigante demandó el acto administrativo expedido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el cual se ratificaba el resultado electoral que llevará a De la Espriella a la Casa de Nariño. Esto basado en el uso de símbolos patrios por parte del candidato durante su campaña.
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La demanda pedía al alto tribunal determinar si ese comportamiento violaba principios constitucionales como la libertad del voto o la igualdad entre los contendientes.
Otro de los cargos en los que se respaldaba se asocia con la incompatibilidad constitucional que tendría De la Espriella para ejercer el cargo por cuenta del juramento de naturalización estadounidense que este habría prestado el 17 de febrero de 2023.
Más allá de la anulación, el acto judicial solicitaba una medida cautelar para suspender el acto de posesión presidencial del próximo 7 de agosto. No obstante, con la determinación del Consejo de Estado, el acto queda sin modificaciones.
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