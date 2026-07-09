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Estos serán los voceros oficiales del gobierno De la Espriella

La administración de Abelardo de la Espriella anunció que toda la información oficial será difundida únicamente por los canales institucionales.

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Carolina Gómez Sánchez y Miller Soto
Carolina Gómez Sánchez y Miller Soto. Foto: cortesía

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A través de un comunicado, el gobierno De la Espriella informó a la opinión pública los nombres de los voceros designados para emitir declaraciones oficiales en representación de la administración entrante. 

Los encargados de ejercer la vocería institucional serán Miller Soto Solano y Carolina Gómez Sánchez. 

Soto es abogado, docente y doctor en derecho y economía de la empresa, con experiencia en comunicación pública y el ámbito jurídico; mientras que Gómez cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación bajo el rol de comunicadora, presentadora y productora. 

Según se señala en el documento, en adelante, toda la información relacionada con las decisiones, actividades, anuncios y posiciones oficiales del presidente electo, de los ministros designados y del equipo de gobierno será divulgada exclusivamente a través de la oficina de vocería oficial del Gobierno de Colombia y de la oficina de prensa.

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“Esta medida busca garantizar que la información llegue a los colombianos de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos”, se menciona. 

Por esa misma línea, el gobierno entrante indicó que, una vez se produzca la posesión presidencial, la cual tendrá lugar el próximo 7 de agosto, el Presidente, su gabinete ministerial y las demás entidades del Ejecutivo mantendrán este mismo esquema de comunicación, centralizando sus pronunciamientos oficiales a través de la oficina de vocería oficial. 

Además, enfatizó que cualquier información difundida por personas distintas a los voceros oficialmente designados no representa la posición oficial del Gobierno del presidente electo.

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Tags: Gobierno De la Espriella, Política
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