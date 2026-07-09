Estos serán los voceros oficiales del gobierno De la Espriella

A través de un comunicado, el gobierno De la Espriella informó a la opinión pública los nombres de los voceros designados para emitir declaraciones oficiales en representación de la administración entrante.
Los encargados de ejercer la vocería institucional serán Miller Soto Solano y Carolina Gómez Sánchez.
Soto es abogado, docente y doctor en derecho y economía de la empresa, con experiencia en comunicación pública y el ámbito jurídico; mientras que Gómez cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación bajo el rol de comunicadora, presentadora y productora.
Según se señala en el documento, en adelante, toda la información relacionada con las decisiones, actividades, anuncios y posiciones oficiales del presidente electo, de los ministros designados y del equipo de gobierno será divulgada exclusivamente a través de la oficina de vocería oficial del Gobierno de Colombia y de la oficina de prensa.
Destacado: Concluyó reunión Gobierno De la Espriella y BanRep: Quiere tasas bajas, pero respetarán decisión e independencia
“Esta medida busca garantizar que la información llegue a los colombianos de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos”, se menciona.
Por esa misma línea, el gobierno entrante indicó que, una vez se produzca la posesión presidencial, la cual tendrá lugar el próximo 7 de agosto, el Presidente, su gabinete ministerial y las demás entidades del Ejecutivo mantendrán este mismo esquema de comunicación, centralizando sus pronunciamientos oficiales a través de la oficina de vocería oficial.
Además, enfatizó que cualquier información difundida por personas distintas a los voceros oficialmente designados no representa la posición oficial del Gobierno del presidente electo.
Destacado: Abelardo de la Espriella encabezará su primer Consejo de Ministros en Barranquilla