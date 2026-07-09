Este jueves, el presidente electo Abelardo de la Espriella sostuvo una reunión a puerta cerrada con la Junta Directiva del Banco de la República. El encuentro constituye el primer paso del gobierno entrante en restablecer la relación del Ejecutivo con el organismo Emisor.
Al término de la jornada, el ministro de Interior designado, Rodrigo Lara, quien también participó en el espacio, declaró que la reunión concluyó con un mensaje de “respeto y consideración” por la autonomía de la entidad.
El funcionario hizo énfasis en que, aun si se adoptan decisiones adversas para el Gobierno en torno a la política monetaria, estas serán respetadas.
“El Gobierno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, porque todos los gobiernos quieren que baje la tasa de interés; a veces no se puede, pero de todas maneras, así no le guste la decisión al Gobierno, se va a respetar”, indicó el próximo MinInterior.
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Lara también señaló que con esta posición la administración entrante busca marcar una diferencia con el gobierno en turno, en especial, considerando los constantes enfrentamientos del presidente Gustavo Petro con el Banrep.
“Con esto queremos marcar un contraste con este gobierno saliente que no reconoce los resultados de las elecciones, que desconoce la voluntad de los colombianos en las urnas, que desconoce el Estado de Derecho y desconoce naturalmente la autonomía de organismos como el Banco de la República”, añadió.
Por esa misma línea, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, destacó que «los colombianos pueden estar seguros de que la Patria Milagro no solo respetará la independencia económica de las instituciones, sino que también la defenderá».
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