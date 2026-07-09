Gobierno De la Espriella acelera agenda internacional: reuniones con BanRep, EE. UU. y Japón

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella continúa configurando su agenda internacional para estrechar la relación con Estados Unidos, país que ha definido como su principal aliado estratégico para los próximos cuatro años.
De la Espriella ha insistido en la necesidad de reposicionar a Colombia como «el principal aliado de Estados Unidos en la región», una tarea que estará liderada por el canciller designado, Omar Bula Restrepo.
En ese marco, este jueves 9 de julio el presidente electo sostendrá un encuentro oficial con Hugo Guevara, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Uno de los temas que estará sobre la mesa es el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas, una iniciativa con varios países de derecha, que tiene como eje central la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Como parte de esa agenda internacional, De la Espriella también se reunió este jueves con el embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru, junto al ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín. En el encuentro revisaron una hoja de ruta para fortalecer la cooperación bilateral, ampliar el comercio, atraer inversión, impulsar el turismo y avanzar en las negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica entre ambos países. El presidente electo calificó a Japón como un «socio estratégico» para su gobierno y reiteró el interés de fortalecer las exportaciones colombianas hacia ese mercado.
Además, anunció que, una vez asuma el cargo, confirmará la participación de Colombia en la International Horticultural Expo 2027, que se realizará en Yokohama.
Asimismo, en las próximas horas planea reunirse con la Junta Directiva del Banco de la República, donde también estará presente el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y también el ministro de Hacienda entrante, Miguel Gómez.
Gira a Washington y Nueva York
En el tablero internacional también entra el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, quien confirmó que viajará junto con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el futuro ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para sostener reuniones con organismos multilaterales, autoridades estadounidenses e inversionistas.
«Vamos a estar en el Banco Mundial, con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la banca multilateral, el Departamento del Tesoro, más de 30 parlamentarios de los partidos Republicano y Demócrata y con la banca privada», señaló Gómez Amín.
Ahora bien, el vicepresidente electo ya ha venido preparando el terreno para esa agenda internacional. En las últimas semanas ha sostenido reuniones virtuales con representantes del Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea y otros organismos multilaterales, con el objetivo de presentar las prioridades del gobierno entrante y fortalecer la cooperación internacional.