Abelardo de la Espriella encabezará su primer Consejo de Ministros en Barranquilla

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, encabezará este viernes 10 de julio su primer Consejo de Ministros con los jefes de cartera hasta ahora designados.
La reunión está prevista para las 6:00 p. m. en Barranquilla y será liderada por el mandatario electo como parte de la preparación del nuevo gobierno y la coordinación de las prioridades que marcarán el inicio de su administración.
El encuentro se da después de varias reuniones con organismos multilaterales, representantes diplomáticos y autoridades económicas.
Pero también con un proceso de empalme pausado por orden de De la Espriella. Ante esa situación, varios de los ministros designados han continuado recopilando información de sus respectivos sectores mediante derechos de petición, información pública y otros mecanismos institucionales.
Por parte del gobierno del presidente Petro han optado por dejar información documentada y grabada, sin la presencia de los equipos designados para recibirla.
Durante el primer Consejo de Ministros del presidente electo se espera que presenten un balance del estado de cada cartera y definan las prioridades que marcarán el inicio de la nueva administración.
El encuentro en Barranquilla será uno de los primeros espacios presenciales del gabinete bajo el liderazgo de De la Espriella y servirá para afinar la hoja de ruta del gobierno antes de la posesión presidencial.
Cabe mencionar que, aunque el mandatario electo ya ha anunciado buena parte de su equipo, aún están pendientes los nombramientos de los ministros de Ciencia, Agricultura, Minas y Energía, Tecnología, Cultura, Salud y Trabajo.