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Cuba sufre un nuevo colapso del sistema eléctrico, el cuarto en lo que va de 2026

La red volvió a desconectarse por completo, en medio de una crisis energética marcada por el deterioro de las termoeléctricas y la escasez de combustibles.

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Nuevo apagón en Cuba
Nuevo apagón en Cuba. Foto: Canva

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Por segunda vez esta semana, y por cuarta vez en lo que va del año, el sistema eléctrico nacional de Cuba sufrió una nueva caída. Así lo confirmó el Ministerio de Energía y el operador de la red.

«Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Se activan los protocolos para comenzar la recuperación», indicaron las autoridades a través de X. 

La crisis energética que vive la isla responde a las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del Estado para importar combustibles. Esto ha llevado a que se produzcan apagones prolongados desde mediados de 2024.

La situación se ha agravado por cuenta de la medida interpuesta por EE. UU., que obliga a los principales proveedores de la isla a detener los envíos de petróleo. Esta restricción ha derivado en escasez de diésel y fuel oil de importación. 

Cuba completa tres apagones en lo que va del año
Cuba completa cuatro apagones en lo que va del año. Foto: Canva

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El último apagón tuvo lugar el pasado lunes 6 de julio, cuando las unidades de generación dejaron de operar. Si bien el restablecimiento del sistema se fue dando de manera paulatina en lo que va de la semana, este viernes ocurrió otro colapso. 

La contingencia ha puesto a prueba servicios esenciales como la educación, el transporte y la sanidad.

Para dimensionar mejor la situación, la producción de electricidad de la isla depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o requieren un freno en la operación por necesidad de mantenimiento. De ahí que el restablecimiento de la operación sea lento y pueda tardar días. 

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Tags: Internacional
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