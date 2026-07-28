Descartes compra a la chilena Drivin por US$30 millones para fortalecer su negocio logístico en América Latina

La empresa canadiense Descartes Systems Group anunció la adquisición de la firma chilena Drivin, especializada en soluciones para la gestión de entregas de última milla, en una operación valorada inicialmente en aproximadamente US$30 millones.
La transacción también contempla un pago adicional de hasta US$5 millones, condicionado al cumplimiento de objetivos de ingresos durante los dos primeros años posteriores a la adquisición. De alcanzarse esas metas, el desembolso se realizaría en el año fiscal 2029.
Con esta compra, Descartes busca fortalecer su oferta de soluciones logísticas impulsadas por inteligencia artificial y ampliar su presencia en América Latina, un mercado que considera estratégico para su crecimiento.
James Wee, gerente general de soluciones de Gestión del Rendimiento de Flotas en Descartes, explicó que Drivin aporta una plataforma para administrar operaciones complejas de última milla, además de una base de datos generada a partir de millones de entregas realizadas en América Latina.
Según el directivo, esa información permitirá fortalecer el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, el análisis predictivo y las herramientas de optimización para empresas con operaciones intensivas de distribución.
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América Latina, clave para la expansión de Descartes
Descartes destacó que la adquisición también le permitirá ampliar su cobertura regional y reforzar su red global de logística (Global Logistics Network), utilizada por transportadores, embarcadores y operadores logísticos para gestionar procesos de transporte, comercio internacional, cumplimiento regulatorio y entregas de última milla.
«América Latina representa un mercado de crecimiento para Descartes y para la industria de la tecnología logística en general», afirmó Edward J. Ryan, presidente y CEO de Descartes.
El ejecutivo agregó que Drivin complementa la oferta actual de gestión del rendimiento de flotas de la compañía y aporta experiencia en el mercado latinoamericano para acelerar la innovación y la adopción de nuevas soluciones por parte de sus clientes.
Drivin, con sede en Santiago de Chile, desarrolla una plataforma de gestión de entregas dirigida a distribuidores, empresas de consumo masivo, comercios y operadores logísticos.
Su tecnología permite optimizar rutas, administrar despachos y monitorear las entregas en tiempo real mediante herramientas de aprendizaje automático e inteligencia artificial. La compañía ha ganado participación especialmente en ciudades con alta densidad urbana, donde la complejidad logística y la demanda por entregas más rápidas han aumentado.