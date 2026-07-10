Gobierno aprueba plan para enfrentar El Niño y acelerar la reconstrucción de Providencia

El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres aprobó dos planes para atender el fenómeno de El Niño y la ejecución de medidas para superar las fallas en la reconstrucción de Providencia tras el paso del huracán Iota.
El anuncio fue realizado por Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al término de la sesión del Consejo, en la que participaron los ministros que integran esta instancia y el presidente Gustavo Petro.
Según explicó el funcionario, el plan para enfrentar el fenómeno de El Niño establece una estrategia interinstitucional orientada a reducir los impactos sobre la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua, el suministro de energía y la salud pública.
En materia de seguridad alimentaria, el Ministerio de Agricultura liderará acciones para proteger la producción agropecuaria, evitar alzas en los precios de los alimentos y prevenir que las familias afectadas recientemente por eventos climáticos vuelvan a sufrir pérdidas por cuenta de la temporada seca.
Otro de los ejes del plan está relacionado con la seguridad hídrica. El Ministerio de Vivienda implementará medidas para garantizar el abastecimiento de agua en los municipios con riesgo alto y medio de desabastecimiento, con el objetivo de evitar racionamientos durante el desarrollo del fenómeno climático.
Pava señaló que la estrategia también contempla acciones coordinadas con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para fortalecer las medidas que deberán adoptar las empresas prestadoras del servicio.
Gobierno busca reducir el riesgo de apagones
El director de la UNGRD indicó que el plan también incluye acciones para disminuir el riesgo de racionamientos de energía, mediante campañas de ahorro y uso eficiente del agua y la electricidad, así como una mayor apuesta por las energías renovables.
En ese sentido, destacó que el Gobierno impulsará la instalación de paneles solares en viviendas, ampliando programas como Colombia Solar, además de fortalecer la fabricación nacional de estos equipos para facilitar el acceso de hogares y empresas a sistemas de generación de energía limpia.
Pava aseguró que las entidades del Gobierno continuarán trabajando hasta el próximo 6 de agosto en la implementación de las medidas previstas para que el país llegue preparado al fenómeno de El Niño y pueda minimizar los riesgos de desabastecimiento y eventuales apagones.
Durante la sesión también fue aprobado el plan de acción específico para atender las deficiencias en la reconstrucción de Providencia, luego de una sentencia judicial relacionada con las obras ejecutadas tras el paso del huracán Iota en 2020.
De acuerdo con Pava, el documento recoge proyectos concertados con las comunidades mediante consulta previa y establece una hoja de ruta dividida en fases.
La primera etapa, correspondiente al periodo 2026-2027, será financiada con recursos disponibles en la UNGRD y en los ministerios de Vivienda, Salud y Agricultura.
Para las fases de mediano y largo plazo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estructurará el respaldo presupuestal que permita ejecutar las iniciativas pendientes y cerrar la deuda histórica con la isla, que continúa siendo una de las zonas más expuestas a la temporada de huracanes en el Caribe colombiano.