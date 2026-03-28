Sarmiento Angulo: Impuestos no deben ser para intereses ocasionales de los gobiernos

El banquero y fundador del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, se refirió a la política tributaria en Colombia y advirtió que esta debe responder a las necesidades estructurales del país, y no a decisiones coyunturales de los gobiernos de turno.
En ese sentido, afirmó que “los impuestos ahora son algo que se debe trabajar con mucho respeto, en manera que correspondan a las necesidades reales del país y no a los intereses ocasionales de los gobernantes de turno”.
El empresario también hizo énfasis en la importancia del rol del sistema financiero en la economía, al señalar que “este es un grupo bancario y en circunstancias normales de los bancos en todos los países, su misión de colaborar y ser la parte ahora más importante en cuanto a los servicios que se pueden producir y a las empresas que se pueden mantener”.
Añadió que “eso es lo importante realmente del sector financiero, porque eso ha contribuido al desarrollo y a darle trabajo a la gente, a darle posibilidades de progresar a los empresarios”.
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Panorama económico, según Sarmiento Angulo
Sobre el entorno económico, Sarmiento Angulo destacó el manejo de la política monetaria, al asegurar que “las tasas de interés del Banco de la República son muy justas y muy bien”.
No obstante, advirtió sobre riesgos en la toma de decisiones económicas, al señalar que “cuando hay modificaciones ocasionales sin mayor análisis económico, sino correspondiendo a intereses ocasionales, pues entonces se desvía eso y se pierde el objetivo fundamental de la banca”.
Finalmente, al referirse al panorama general del país, indicó que “este año tiene algunos puntos buenos”, aunque reconoció que “la mayoría” de los aspectos son negativos y que, de cara al futuro, “lo más importante” es que “haya un cambio”.