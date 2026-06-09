El dólar estadounidense en Colombia reanudó operaciones tras el puente festivo del Corpus Christi registrando una caída de $21,05 y cerrando la jornada en $3.569,70 frente al dato del viernes anterior ($3.590,75).
En una sesión de movimientos moderados y flujos institucionales equilibrados, la divisa abrió en $3.580,50 y llegó a tocar un precio máximo de $3.595.
Sin embargo, el retroceso global del billete verde —con el índice DXY cediendo a 99,90 puntos (-0,14 %)— y noticias macroeconómicas locales de peso llevaron la cotización hacia la parte baja del tablero en la tarde, registrando un mínimo intradía de $3.573.
De acuerdo con la firma JP Tactical Trading, la sesión posfestivo reflejó un mercado equilibrado y carente de una tendencia dominante a corto plazo, lo que obligó a la paridad a cerrar muy cerca de sus mínimos del día. Técnicamente, la zona de los $3.550 se consolida como el soporte estructural definitivo de la temporada preelectoral.
Por su parte, Iván Torroledo, cofundador y CFO de Littio, señaló que el peso sigue digiriendo la fuerte apreciación posterior a la primera vuelta. Advirtió que, si bien el mercado leyó la votación inicial de forma constructiva, la prima de incertidumbre interna podría reaparecer en las próximas dos semanas mientras se mantenga abierto el balotaje presidencial del 21 de junio.
Para las jornadas restantes de la semana, los analistas prevén que el dólar en Colombia se mantenga entre los $3.560 y los $3.600. La persistencia de la inflación básica de BanRep alrededor del 5,9 % mantendrá atractivo el premio de tasas del peso (carry trade) sirviendo como un contrapeso natural frente a la volatilidad que generen los titulares políticos de cara al debate presidencial definitivo.
Acuerdo de cese de hostilidades desinfla el Brent
El mercado energético internacional experimentó una marcada corrección bajista al disiparse el riesgo de un choque militar a gran escala.
El barril de crudo Brent retrocedió un 2,71 %, ubicándose en US$91,70, mientras que el WTI de EE. UU. cayó a US$88,32 (-3,26 %).
El detonante de las ventas fue el anuncio de un acuerdo directo entre Irán e Israel para cesar las hostilidades tras los ataques cruzados del fin de semana, lo que reavivó el optimismo de las mesas de paz auspiciadas por EE. UU.
A pesar del alivio diplomático, los operadores advirtieron que los flujos físicos globales seguirán restringidos debido a que el Estrecho de Ormuz permanece bajo un doble bloqueo operativo.
EE. UU.: Ventas récord de petróleo reducen el déficit comercial
Desde Washington, los indicadores económicos le restaron algo de tracción alcista al dólar global.
El Departamento de Comercio informó que el déficit comercial de EE. UU. se redujo un 1,2 % en abril, situándose en US$55.900 millones.
El estrechamiento del saldo negativo estuvo directamente apalancado por ventas récord de petróleo estadounidense hacia los mercados internacionales, lo que compensó la postura restrictiva que ha venido manifestando la Reserva Federal en sus recientes minutas.
En el panorama nacional, los agentes económicos asimilaron con cautela las métricas de IPC publicadas por el Banco de la República, que reveló que las medidas de inflación básica en Colombia promediaron un 5,9 % en mayo, alcanzando niveles que no se registraban desde el segundo semestre de 2024.
Con este resultado, la inflación subyacente del país acumuló seis meses consecutivos de incrementos, confirmando un escenario complejo y de alta rigidez en los precios que superó los registros del primer trimestre. Para los analistas, este repunte reduce drásticamente el margen de maniobra de la junta directiva de BanRep para continuar con el ciclo de recorte de tasas de interés.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,04 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,320 % desde los 13,176 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,899 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,835 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,292 %; la jornada anterior en 12,000 %.
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