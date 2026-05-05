Tribunal canadiense avala negocio entre Frontera Energy y Parex: quedaría listo en mayo

Frontera Energy señaló que obtuvo la orden final de la Corte Suprema de Columbia Británica, en Canadá, respecto al negocio con Parex. Este contempla la venta de sus operaciones de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia, junto con su planta de tratamiento de agua y su plantación de aceite de palma. Con esta autorización, se cumple uno de los pasos fundamentales para finalizar el acuerdo.
La compañía indicó que el cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones acordadas entre ella y Parex. No obstante, espera que el proceso se complete en mayo de 2026. Cabe señalar que Parex ofreció más de US$500 millones por estos activos.
De concretarse la operación, Parex se convertirá en la segunda compañía petrolera privada más grande de Colombia, solo por detrás de la estatal Ecopetrol. A su vez, esto reafirma la apuesta de la empresa por la exploración y producción de hidrocarburos en el país.
Lo anterior se refleja en que, el lunes 4 de mayo, Ecopetrol informó que hubo un acuerdo con Parex para una inversión de US$250 millones en el Magdalena Medio. Esta será asumida por Parex y ejecutada en los cinco años siguientes a la entrada en vigor de los acuerdos, con el objetivo de desarrollar los campos Casabe, Casabe Sur, Peñas Blancas y Llanito, ubicados en Antioquia y Santander.
Cabe recordar que Frontera Energy ya estaba interesada en desinvertir en estos activos y que, a finales de enero de 2026, GeoPark, compañía presidida por Felipe Bayón, había anunciado acuerdos en ese sentido. Sin embargo, Parex presentó una oferta superior para los accionistas, lo que llevó a Frontera a inclinarse por esta compañía, dirigida desde Canadá por Imad Mohsen.
Destacado: Para el segundo trimestre de 2026, Parex tendrá los activos de explotación petrolera de Frontera Energy en Colombia
Una vez se cierre el acuerdo, Frontera se enfocará en infraestructura energética, con activos como los Oleoductos de los Llanos Orientales y Puerto Bahía; en este último, avanza un proyecto de regasificación en la costa para importar gas desde el exterior. La empresa será propietaria de la infraestructura, mientras que Ecopetrol operará el proceso de regasificación.
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