Venezuela logra en abril su mayor exportación de petróleo en 8 años

La reactivación económica de Venezuela continúa reflejándose en el desempeño de su sector petrolero, con señales de recuperación en los volúmenes de exportación y en la diversificación de mercados. Durante abril de 2026, los despachos de crudo registraron un incremento del 14 %, al alcanzar un promedio cercano a 1,23 millones de barriles diarios, lo que representa el nivel mensual más alto desde 2018.
Este crecimiento estuvo impulsado por un mayor dinamismo en las ventas hacia destinos clave como Estados Unidos, India y varios países europeos. La ampliación de estos mercados responde, en parte, a la flexibilización de sanciones y al otorgamiento de licencias que han permitido a empresas internacionales participar nuevamente en la comercialización del crudo venezolano, en coordinación con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
¿Cuántos barriles de petróleo exportó Venezuela y a qué países?
En cuanto a la distribución de los envíos, Estados Unidos se consolidó como uno de los principales receptores del crudo venezolano durante abril, con importaciones superiores a los 440.000 barriles diarios. Esta cifra representa un aumento frente a marzo, cuando los despachos hacia ese país se ubicaron en torno a los 363.000 barriles diarios.
India también mantuvo una participación relevante en la demanda, con importaciones cercanas a los 374.000 barriles diarios, por encima de los aproximadamente 342.000 barriles registrados el mes anterior, lo cual evidencia una recuperación sostenida de la relación comercial con el mercado asiático, particularmente en el segmento de refinación de crudos pesados.
De acuerdo con reportes internos de PDVSA, las empresas comercializadoras internacionales desempeñaron un papel determinante en la logística de exportación, al gestionar cerca del 56 % del total de los envíos, equivalentes a unos 691.000 barriles diarios. Por su parte, la compañía estadounidense Chevron concentró alrededor del 25 % de las exportaciones, con volúmenes cercanos a los 308.000 barriles diarios.