Venezuela mantiene un lugar central en el mapa energético global, no por su producción actual, sino por la magnitud de sus recursos bajo tierra. Con más de 303.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, el país vecino de Colombia posee las mayores reservas petroleras del mundo, representando cerca del 17 % del total global y superando a potencias como Arabia Saudita.
La mayoría de este volumen se concentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, con unos 279.000 millones de barriles estimados, mientras otras cuencas como Zulia-Falcón y Barinas-Apure suman miles de millones adicionales.
Aunque la extracción nacional sigue muy por debajo de sus capacidades históricas: hoy Venezuela bombea cerca entre 0,9 y 1,1 millones de barriles diarios, una fracción de los 3,4 millones b/d alcanzados a finales de los años 90.
Es de destacar que el petróleo venezolano es lo que se denomina crudo pesado que debe ser procesado tanto para ser transportado como para ser refinado y procesado, lo que lo convierte en más difícil de comercializar.
Los recientes anuncios de petroleras internacionales y ajustes regulatorios apuntan a un giro en la dinámica productiva, con empresas como Repsol y Chevron evaluando el aumento de operaciones en bloques estratégicos, apoyadas además por la entrada temporal de importaciones de diluyentes que facilitan el flujo del crudo extrapesado de la Faja.
Destacado: Los ingresos en dólares de Venezuela se triplicarán este año y Colombia es el llamado a aprovechar ese ‘boom económico’: Ecoanalítica
“Sin considerar grandes inversiones anunciadas —que, de ocurrir, serían graduales— las empresas ya operativas en Venezuela pueden reaccionar rápidamente. En un escenario conservador el aumento adicional podría rondar 200.000 barriles diarios; en uno más optimista, hasta 500.000. Eso representa un incremento de 30 % – 40 % en producción-exportación. El impacto en ingresos es mayor que el aumento volumétrico porque se combinan dos factores: más barriles y normalización logística que elimina descuentos de mercado secundario. Ambos efectos podrían representar más de US$10.000 millones adicionales en ingresos durante 2025, lo que implicaría un aumento cercano al 80 % en divisas petroleras respecto a la base previa”, explicó a Valora Analitik Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, firma especializada estudios económicos y de opinión.
Reservas de petróleo por regiones
El efecto económico en las regiones productoras puede ser profundo. Estados como Anzoátegui, Monagas, Zulia y Falcón, históricamente ligados al petróleo, podrían ver reactivación de empleo, servicios logísticos y comercio local si la producción y las exportaciones a precios competitivos (sin sanciones) se consolidan.
El fortalecimiento de actividades auxiliares —desde ingeniería y mantenimiento hasta transporte y refinación— puede dinamizar la economía en las regionales que llevan años de crisis.
Para el sector empresarial colombiano, la cercanía geográfica y complementariedad productiva se traducen en oportunidades concretas. Empresas de infraestructura, materiales de construcción, servicios industriales, logística y energía pueden integrarse a cadenas de suministro asociadas a la rehabilitación de campos petroleros y la expansión de capacidad técnica en Venezuela. El creciente interés de firmas internacionales en participar en la Faja del Orinoco —junto con cambios legales como la reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada en ‘fast track’ por la Asamblea que buscan flexibilizar la participación privada— crea ventanas estratégicas de colaboración y negocios transfronterizos.
La recuperación petrolera también podría impulsar el comercio bilateral más allá del sector energético. Si la producción y las exportaciones aumentan sostenidamente, Venezuela tendría mayor capacidad de importación de bienes y servicios, lo que abriría nichos para exportadores colombianos en sectores como alimentos, bienes de capital y tecnología aplicada a la industria petrolera.
El desafío, sin embargo, sigue siendo estructural. Convertir la enorme base de reservas en producción y valor económico exige inversiones millonarias, seguridad jurídica y un entorno regulatorio estable, factores que son determinantes para atraer y retener capital extranjero. Si estos elementos logran consolidarse, el auge petrolero venezolano no solo será una noticia de cifras récord, sino también un motor de desarrollo regional y una oportunidad estratégica para empresarios colombianos en una nueva fase de integración energética.
Recomendado: Cementos Argos revela plan para aumentar exportaciones a Venezuela: revela metas con reconstrucción del país