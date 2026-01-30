Desde el 3 de enero de 2026 cuando Nicolás Maduro fue capturado en Caracas por Estados Unidos, el teléfono de Alejandro Grisanti no para de recibir mensajes. El socio fundador de Ecoanalítica, la firma de consultoría empresarial líder de Venezuela, recibe solicitudes de información y análisis, datos de primera mano, y evalúa con su equipo los diversos escenarios con los pasos a seguir para navegar en esta nueva etapa, en la que, por el momento, la principal protagonista no es Delcy Rodríguez, es la economía.
La reactivación de las exportaciones de petróleo y su respectiva inyección de dólares en el país a través de la banca privada es la principal señal de optimismo que se destaca en el corto plazo. El acceso a dólares permitirá estabilizar la moneda, haciendo que se fortalezca el bolívar y, por ende, el poder de compra de los venezolanos, mientras que al sector privado le ayudará a dinamizar la producción. Sin embargo, advierte que la eliminación del control de cambio tiene que ser una pieza fundamental para que los empresarios colombianos puedan invertir en Venezuela.
En su primera entrevista con un medio colombiano en la coyuntura actual, el socio fundador de Ecoanalítica le dijo a Valora Analitik que los sectores con más potencial en este momento son los de metalmecánica, financiero, farmacéutico y telecomunicaciones, mientras que para alimentos, comercio y transporte habrá que esperar a que se consolide la reactivación. También habló de las oportunidades en el sector inmobiliario y recomendaciones para los empresarios colombianos.
Comencemos por cómo estaba la economía venezolana antes del 3 de enero
R/: Primero hay que advertir que Venezuela es una economía muy opaca, donde no hemos recibido señales necesariamente de que se cambien las cifras, pero donde las cifras no se publican. Al cierre del 2 de enero era un país con alta confrontación con los Estados Unidos, un país donde se venían incautando buques petroleros, lo cual tuvo un efecto disuasivo sobre el resto, y terminó con una parálisis completa de las exportaciones petroleras venezolanas. No se bajó la producción porque iba a inventario. Ante este escenario de disrupción de exportaciones petroleras, de disrupción del flujo de divisas al país, vimos como en unos pocos meses tuvimos una depreciación acelerada de la moneda y por consiguiente estábamos a la puerta de una hiperinflación.
¿Qué ha cambiado a partir del 3 de enero y las semanas que llevamos hasta ahora?
R/: Entre las señales positivas que hemos recibido en lo económico comenzaría claramente por el tema petrolero porque gracias a la presión a los buques se tenía el inventario semilleno, después de tener casi tres semanas sin poder exportar el petróleo, porque no había buques planificados el 5 de enero para ir a buscar petróleo a Venezuela; y ahí se produjo la primera llamada entre Donald Trump y Delcy Rodríguez en la que Delcy le ofrece a Trump el petróleo porque el principal cuello de botella que tenía en la parte económica era el poder reducir los inventarios.
Después de eso se producen múltiples noticias: Chevron manda 11 buques petroleros a Venezuela; también viene entonces ya toda la parte política donde Trump dice que le regalaron el petróleo, que lo va a ir a buscar, este, es decir, no que el petróleo es nuestro, etcétera. Pero lo importante aquí es que se logra reducir los inventarios y que no se detiene la producción. En el frente económico se habla de abrir un fideicomiso y se produjo una muy buena noticia también, que es que el sistema cambiario en Venezuela necesita la venta de las divisas petroleras al sector privado. Necesita un mecanismo de venta, lo ideal es que sea un mecanismo transparente. Eso no lo hemos tenido en los últimos 23 años.
Profundicemos en eso porque el tema cambiario es muy importante para poder entender a Venezuela y hacer negocios
R/: La buena noticia es que ya se creó una cuenta de fideicomiso en Qatar. Acordémonos que Qatar fue mediador también en Venezuela. A esa cuenta de fideicomiso en Qatar se depositarán US$500 millones y que de esos US$500 millones a los cuatro bancos privados nacionales más grandes les iban a vender US$300 millones. Esa es la información que tenemos nosotros corroborada, digamos, con diferentes fuentes sobre todo del área financiera, que le tocan por igual US$75 millones a cada uno de los bancos, y los bancos ya empezaron a contactar a sus clientes diciéndoles, mira, no tenemos los dólares, pero queremos saber qué demanda de dólares puedes tener tú, cuál tipo de compra puedes hacer.
Eso tendrá un impacto directo para reducir la brecha cambiaria que estaba afectando tanto los precios y disparando la inflación y demás
R/: Efectivamente. Los interlocutores con los que hemos hablado en Ecoanalítica, nos han hablado de subastar esos dólares, y la palabra subasta para mí es muy importante porque abre la puerta para poder eliminar el control de cambio. Yo creo que la eliminación del control de cambio tiene que ser una pieza fundamental para que los empresarios colombianos puedan invertir en Venezuela. Esto ya no es que lo he oído, pero hay una gran oportunidad de moverse a la eliminación del control de cambio, a la unificación de los tipos de cambio de mercado y oficial, y a que tengas entonces una venta de divisas mucho más transparente.
Ya hablamos de cómo estaban antes y lo más importante de lo que ha pasado desde la captura de Nicolás Maduro. Ahora, hablemos de los escenarios que tienen en el corto plazo con la información disponible
R/: Los escenarios a corto plazo son extremadamente positivos. Acordémonos que una economía que ha estado tanto tiempo deprimida, con una caída del producto de cerca del 80 % y una inestabilidad de precios que te ha llevado a quitarle 14 ceros a la moneda, sí, 14 ceros. Nosotros calculamos que los ingresos de la parte económica se van a triplicar.
Esperamos que se multipliquen por tres los ingresos en divisas debido a mayores inversiones petroleras, no de las grandes, de las que ya están y de las que han venido trabajando con el gobierno, gracias a un incremento de la producción petrolera de casi 200.000 barriles, siendo relativamente conservadores. Hay gente que proyecta un crecimiento de 300.000 barriles que se debe a una reducción del descuento de las sanciones.
Como Venezuela tenía que colocar su petróleo en el mercado negro, pagaba un descuento entre 30 % y 35 %, y ya tenemos declaraciones del secretario de Energía de Estados Unidos que la venta de petróleo que se ha venido ejecutando esta semana de petróleo venezolano tiene un 30 % de incremento en precio. Aparte de eso, por supuesto, inversión no petrolera y exportaciones no petroleras. Entonces nosotros estamos calculando una importantísima entrada de divisas que puede llegar a US$35.000 millones. Eso es aproximadamente hoy para el PIB de Venezuela como 35 %. Como para hacer una comparación, en 2025 ingresaron entre US$11 y US$12.000 millones.
En resumen de cómo vemos el 2026, vemos un crecimiento -siendo conservadores de nuevo- como del 20 % del sector petrolero y acompañado por un crecimiento del sector no petrolero del 12 %. Yo pensaría que el líder en crecimiento ahora es el sector financiero con un crecimiento que podría llegar al 300 % porque los balances se podrían triplicar.
Esa masiva entrada de dólares reajustará todo el modelo cambiario…
R/: Para que tengas una idea, la masa de bolívares que hoy están en el sistema financiero son de US$7.000 millones. Es decir, a la economía van a ingresar US$35.000 millones, cuando la masa de bolívares que existe hoy es de 7.000. Entonces ahí tú vas a tener, yo te diría que una remonetización importante de Venezuela, de la parte de bolívares, por lo que los balances de los bancos del sistema financiero deberían triplicarse también en 2026. Es decir, un banco que tiene un balance con activos y pasivos de 1 va a pasar a tener 3. O sea, vas a tener un crecimiento muy fuerte en la parte del sistema financiero. Y creo que se van a empezar a abrir muy buenas oportunidades también en el sector no petrolero porque hay industrias muy importantes que estuvieron en Venezuela. Muchas de estas, por cierto, que se mudaron a Colombia y que son proveedores de la industria petrolera.
Para allá iba, ¿cuáles son las oportunidades que este cambio le puede generar a las empresas colombianas?
R/: El sector más claro por ahora es el de metalmecánica. En Venezuela había una industria muy fuerte de metalmecánica, de tornillos, tuberías, etcétera, que eran los principales suplidores de PDVSA. Muchas de esas empresas literalmente se montaron en contenedores y se mudaron del país, en este caso muchas con destino a Colombia. Hoy, Colombia es exportadora en este rubro hacia Venezuela y creo que es uno de los sectores que puede ser ganador e interesante de ver allí.
Eso es clave, porque ahora la atención se ha centrado en el petróleo, pero muy pocos conocen al resto de la economía. Ya mencionaste el sector financiero, pero qué otros rubros lo componen…
R/: Los rubros que han perdido menos en esta debacle son los que tienen que ver más con la parte de comercio, transporte y todo lo que son las necesidades básicas. Recordemos que Venezuela tuvo una caída muy fuerte en ingresos y hoy por hoy el venezolano dedica prácticamente el 100 % de su ingreso para comer, salud y cuidado personal. Estos tres sectores son los que han venido cayendo menos si nosotros lo comparamos con la caída del producto.
Ahora, sectores de metalmecánica que eran altamente productivos en Venezuela pasaron a cero, y sectores en general de industria están muy debilitados y tienen una infraestructura todavía relativamente aceptable con un sector privado muy descapitalizado, donde una alianza con algún empresario internacional que tenga un poco más de capital y que también traiga ‘know how’, creo que puede ser bien importante.
Bajo este escenario actual, ¿qué oportunidades identifican para los empresarios colombianos?
R/: Antes me gustaría recordar que después de 25 años del régimen anterior tenemos pocos días de esta parte de cambio. Nosotros en este momento en Ecoanalítica estamos revisando de nuevo las proyecciones de qué sectores pueden ser los sectores ganadores. Yo te diría principalmente toda la parte de lo que es sistema financiero, telecomunicaciones, o manufactura, en términos generales creo que puede ser también una parte de los sectores ganadores y por supuesto pueden entrar a competir en otros sectores de la economía nacional. Por ejemplo, en Venezuela en el sector comercio se han creado prácticamente unos monopolios muy grandes. Yo estoy seguro de que, para algunos proveedores el que exista una segunda red de tiendas en el sector farmacia, en el sector comercio, etcétera, puede ser bien interesante y ahí Colombia tiene una vasta experiencia.
Y ahí la pregunta de todo empresario que se hace en este momento es ¿cómo me van a pagar? ¿qué riesgos hay?
R/: Mira, las señales tempranas que nosotros hemos recibido es que se está muy cerca de la eliminación del control de cambio. Entonces, ¿cómo se le va a pagar? Bueno, usted va a un banco y compra sus dólares, con eso se le paga y reparte a su proveedor. También hay algunos rumores, digamos, yo no soy fan de la dolarización, de buscar dolarizar la economía venezolana. Sin embargo, eso sería un beneficio a la administración de Trump en esta transición tutelada. A lo mejor es posible que los estadounidenses llegasen a sugerir la posibilidad de una dolarización. En cualquiera de los casos, creo que tendremos una entrada de dólares tan grande que va a atender a apreciar la moneda, a estabilizar la moneda y, consecuentemente con la estabilización de precios.
¿Y cómo ven ustedes las oportunidades en las regiones, más allá de Caracas?
R/: Ese es un buen tema porque vas a tener unos polos de crecimiento relativamente importantes. Ahí quizás, en toda la parte de la agroindustria, el sector noroccidental ha sido muy exitoso. En toda la parte, digamos, de metalmecánica, que es la parte sureste del país, donde está Puerto Ordaz, donde están las empresas básicas, ahí tienes ciudades muy deprimidas. Entonces, yo creo que eso va a depender al final un poco del sector, pero en general vas a tener a un venezolano con una moneda que va a tender a apreciarse de manera fuerte, con un crecimiento importante de su poder adquisitivo, que va a empezar a tener poder de compra en otras cosas que no sean sólo los insumos básicos como te comenté de alimentos y cuidado personal.
¿Qué hay desde el lado inmobiliario como inversión?
R/: Yo creo que vas a tener un ajuste en precios, pero quizás más de mediano o largo plazo. Ahora va a estar limitado porque hay un stock grande de oferta porque gran parte de los 8 millones que se fue no vendió porque los precios estaban muy bajos. Este es un mercado que sigue siendo muy competitivo y sigue siendo atractivo, lo único es que, viendo el horizonte, creo que puede haber otros activos que sean mucho más rentables que la parte inmobiliaria.
¿Cuáles pueden ser más atractivos?
R/: Eso depende de las características de los inversionistas, pero en el sector de farmacias, de laboratorios, en otros sectores de manufactura, creo que pueden ser los sectores un poco de punta.
Finalmente, ¿qué recomendaciones les daría a los empresarios colombianos que están interesados en Venezuela hoy?R/: Lo primero es que hay que arrancar ese proceso ahora, porque a pesar de que tenemos pocas semanas, ya se han producido suficientes señales económicas para activarse y poder empezar a buscar. Lo segundo, es que eso es muy difícil hacerlo desde adentro, es decir, para explorar este tipo de alternativas necesitas a un tercero que esté en el terreno y te ayude a entender mejor el contexto y el relacionamiento. Lo tercero, es tener una actitud flexible porque se van a encontrar con un sector privado venezolano que tiene literalmente 25 años ‘aguantando palos’ y que tampoco va a decir de buenas a primeras que venderá su empresa; pero sí creo que si hay espacio para sinergias y oportunidades. El país llamado a aprovechar este cambio es Colombia por su cercanía y en buena parte por la similitud de la idiosincrasia son los llamados a aprovechar este ‘boom económico’ que se avecina en 2026 y 2027.
