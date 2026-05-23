JetSmart busca entrar al mercado venezolano con vuelo diario desde Medellín

JetSmart solicitó ante la Aeronáutica Civil autorización para operar siete frecuencias semanales entre Medellín y Caracas, con aviones Airbus A320.
De aprobarse, la ruta pondría en circulación más de 2.600 asientos e implicaría el primer ingreso de JetSmart al mercado aéreo venezolano, donde hoy operan Latam, Avianca, Wingo y Avior Airlines en el corredor con Colombia.
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El movimiento se da en un momento en que el sector identifica oportunidades crecientes en Venezuela. Peter Cerdá, vicepresidente regional de la IATA para las Américas, señaló en la conferencia Wings of Change Americas que Caracas «se va a convertir en un aeropuerto muy competitivo como hub en el futuro», destacando su ubicación geográfica y el interés que ha despertado en la industria.