Gobierno Petro confirmó nuevos proyectos clave para asegurar energía en Colombia con billonaria inversión

El Ministerio de Minas y Energía informó, mediante un comunicado oficial, que concluyó con éxito la subasta de expansión de energía liderada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), proceso que permitirá incorporar 15 nuevos proyectos de generación eléctrica en el país. La iniciativa contempla inversiones superiores a los $16 billones y busca garantizar el abastecimiento energético de Colombia entre 2029 y 2030.
De acuerdo con la cartera, la subasta logró una asignación que superó la demanda media proyectada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), resultado que fortalece la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y mejora las condiciones de seguridad energética para los próximos años.
Nuevos proyectos impulsarán la generación de energía limpia
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que los resultados obtenidos reflejan la viabilidad de la transición energética en el país y la respuesta positiva del mercado frente a las nuevas condiciones regulatorias implementadas por el Gobierno Nacional.
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“El resultado de esta subasta demuestra que la transición energética en Colombia sí es posible y que las nuevas reglas del mercado funcionan. Muchos decían que esta subasta iba a fracasar, pero hoy podemos decirle al país que fue un éxito total, con nuevos proyectos, más competencia y cerca de $16 billones en inversión”, señaló el funcionario.
Entre las iniciativas adjudicadas se encuentran proyectos de generación eólica y solar, tecnologías que harán parte de la estrategia nacional para ampliar la participación de fuentes renovables dentro de la matriz energética colombiana. Según el Ministerio, estas obras permitirán aumentar la capacidad de generación eléctrica y reducir riesgos de desabastecimiento en el mediano plazo.
El jefe de la cartera también recordó que entre 2011 y 2019 no se realizaron subastas de expansión energética en Colombia, por lo que resaltó la importancia de retomar este tipo de mecanismos para garantizar la planeación del sistema eléctrico y promover nuevas inversiones.
Asimismo, aseguró que los proyectos adjudicados tendrán efectos directos sobre la economía nacional, debido a la generación de empleo, el desarrollo regional y la llegada de capital destinado a infraestructura energética.
“La energía también es un motor de desarrollo. Estos proyectos representan empleo, inversión, confianza en Colombia y una apuesta decidida por garantizar energía suficiente para el futuro del país”, concluyó el ministro Palma.