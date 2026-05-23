Entrevista | Gobernador Rey confirma interés de inversionistas para Regiotram del Norte; licitación arrancaría en julio

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, aseguró en entrevista con Valora Analitik que el proceso licitatorio del Regiotram del Norte arrancará en julio de este año y tendrá una vigencia mínima de 12 meses para garantizar la participación de inversionistas y constructoras nacionales e internacionales.
Según explicó, la estructuración del proyecto se está realizando junto con la IFC, brazo técnico del Banco Mundial, con el objetivo de consolidar una iniciativa ferroviaria de 50 kilómetros que beneficiará a más de 1,8 millones de habitantes del corredor de Sabana Centro y el norte de Bogotá.
“Tenemos el compromiso de iniciar el proceso licitatorio en el mes de julio. Será una licitación con una vigencia mínima de 12 meses”, afirmó Rey.
El mandatario departamental señaló que el proceso incluirá consultas de mercado, análisis de propuestas y promoción internacional del proyecto para asegurar las mejores ofertas posibles.
Sobre las diferencias que han surgido con la administración del alcalde de Carlos Fernando Galán frente al trazado y alcance del proyecto, Rey aseguró que las conversaciones continúan y que ya se han adelantado más de 23 mesas de trabajo.
Indicó que recientemente se realizaron dos nuevas mesas técnicas para revisar observaciones planteadas por el Distrito y afirmó que existe disposición para ajustar algunos componentes que permitan optimizar el proyecto.
“Vamos a seguir realizando todas las mesas que sean necesarias. Responderemos cada observación que nos hagan llegar”, sostuvo.
El gobernador defendió la maduración técnica del Regiotram del Norte y aseguró que la iniciativa ha requerido siete años de estudios y factibilidad. Además, reiteró que el objetivo es adjudicar el proyecto antes de finalizar su mandato en 2027.
Rey también aseguró que existe apetito de inversionistas y fabricantes internacionales interesados en participar en el proyecto ferroviario.
De acuerdo con el gobernador, el Banco Mundial ya ha reportado consultas de constructores y empresas de material rodante interesadas en conocer los detalles de la futura concesión.
Por ello, una vez se publique la licitación, el departamento iniciará una gira nacional e internacional para presentar el proyecto en mercados globales y resolver inquietudes de potenciales oferentes.
Tercera línea del metro y obras en Soacha
El gobernador también se refirió a las discusiones sobre el trazado de la tercera línea del metro de Bogotá, proyecto en el que Cundinamarca participa por el componente regional hacia Soacha.
Explicó que el departamento acompaña actualmente la factibilidad técnica de la iniciativa y ha realizado inversiones junto con la Alcaldía de Soacha para consolidar la primera línea de metro regional que llegará a territorio cundinamarqués.
Según detalló, el corredor buscará atender la demanda de sectores como Ciudad Verde.
No obstante, aclaró que las decisiones sobre el trazado dentro de Bogotá dependerán de la Alcaldía Distrital y del Ministerio de Transporte, como principal financiador del proyecto.
El gobernador también destacó que el departamento avanza en otras obras complementarias para fortalecer la movilidad regional entre Bogotá y Soacha.
Entre ellas mencionó el proceso licitatorio del puente de Tibanica, la conexión de la Ciudad de Cali con la avenida Terreros y los estudios de factibilidad para la fase IV de TransMilenio por ese corredor.
La meta, explicó, es que TransMilenio llegue hasta el borde de Bogotá y posteriormente se extienda hacia Soacha en una primera etapa de aproximadamente 1,6 kilómetros. “Muy seguramente será el próximo gobierno el encargado de conseguir los recursos y ejecutar la obra”, afirmó Rey, quien estimó una in