Mario Hernández lleva más de tres décadas abasteciendo parte de su producción desde Brasil. Lorenzo Hernández, director creativo de la marca, conversó con Valora Analitik en el Brazilian Footwear Show de São Paulo, la feria de calzado más importante de América Latina y explicó por qué esa relación se mantiene: «Brasil tiene una herencia italiana muy grande en el conocimiento de cómo hacer calzado. Es muy bueno en sandalias elegantes, tacones y calzado formal masculino.»
Más allá de la calidad, lo que Hernández destaca como ventaja es el modelo de clústeres. Pone el ejemplo de Franca, ciudad de 365.000 habitantes en el estado de São Paulo con más de 700 fábricas de calzado: «Tiene sus propias curtiembres, fábricas de suelas, de hilos, de hormas. Un pequeño fabricante ahí tiene toda la cadena a la mano, sin necesidad de importar nada”. Según Abicalçados, gremio de calzado de Brasil, los polos de Franca, Birigui y Jaú concentraron el 75 % de la producción de calzado del estado de São Paulo en 2025.
La industria colombiana
Colombia, dice, tiene el problema contrario: «la desventaja más grande que tiene Colombia es que nosotros no tenemos las materias primas tan fuertes como la deberíamos tener. Entonces, eso es algo que juega mucho a nuestra contra porque muchas veces toca importar todo. Entonces, los precios se nos pueden subir». A eso le suma otro diagnóstico: «En Colombia tratamos de copiar lo que está haciendo el vecino. Uno va a la feria de Bogotá y todos tienen la misma propuesta.«
Destacado: Mario Hernández anunció nueva transformación empresarial: Comenzará con tienda en este centro comercial.
Brasil cerró 2025 como el quinto mayor productor mundial de calzado, con 847,5 millones de pares fabricados, y el cuarto mayor consumidor global. Pese a una caída del 1,9 % en volumen, atribuida en parte a los aranceles del 40 % que Estados Unidos impuso a sus productos, la industria facturó alrededor de US$ 8.000 millones y sostiene más de 270.000 empleos formales.
Para Hernández, la oportunidad para Colombia es clusterizarse y especializarse. «Lo que pasa acá en una feria como esta es que las fábricas se especializan mucho.» En eso, dice, Brasil sigue siendo el espejo.