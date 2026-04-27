Mario Hernández anunció nueva transformación empresarial: Comenzará con tienda en este centro comercial

La empresa Mario Hernández anunció un proceso de expansión y transformación que marcará una nueva etapa en su operación. Este cambio comenzará con la renovación de su tienda ubicada en el centro comercial Bulevar Niza, en Bogotá, que servirá como punto de partida para la implementación de un modelo actualizado de negocio.
Según informó la compañía, esta intervención hace parte de una estrategia de relanzamiento prevista para 2026, con la que se busca redefinir distintos frentes de la organización. Entre los principales ejes se encuentra la evolución de los formatos físicos de venta. En este sentido, las nuevas tiendas serán concebidas como espacios orientados a la experiencia del cliente, con diseños flexibles que priorizan la interacción directa con los productos. Esto implica no solo una modernización del piso de venta, sino también la incorporación de elementos que permitan una experiencia más inmersiva y personalizada, en línea con las tendencias actuales del comercio minorista.
De manera paralela, la empresa avanza en la consolidación de un ecosistema digital enfocado en fortalecer la omnicanalidad. La integración entre los canales físicos y virtuales busca optimizar los procesos de compra, mejorar la relación con los consumidores y ampliar el alcance de la marca en distintos mercados. Este enfoque se complementa con el desarrollo de capacidades tecnológicas que facilitarán una gestión más eficiente de la operación.
¿Qué otro plan estratégico tendrá Mario Hernández?
Otro de los pilares de este plan es la puesta en marcha de un nuevo centro de distribución, diseñado para responder al crecimiento proyectado hacia 2030. Esta infraestructura permitirá duplicar la capacidad logística actual, incorporar tecnología avanzada y articular procesos apoyados en herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa en un entorno cada vez más exigente.
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En cuanto al portafolio, la compañía plantea una visión renovada centrada en el diseño, la innovación y la estética. Esto se traducirá en el desarrollo de nuevas líneas de producto en todas sus categorías, con el propósito de fortalecer la identidad de la marca y su posicionamiento en el mercado.
La transformación de la red de tiendas también será un componente fundamental. Se estima que cerca del 30 % de los puntos de venta en los países donde la marca tiene presencia serán intervenidos bajo este nuevo concepto, incorporando experiencias más dinámicas, opciones de personalización y una narrativa visual coherente con la evolución empresarial.
Para respaldar este proceso, la empresa anunció una inversión cercana a los US$12 millones durante 2026. Estos recursos estarán dirigidos a fortalecer las capacidades productivas, comerciales, logísticas y digitales.