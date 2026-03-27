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Mario Hernández denuncia estafa digital con suplantación de identidad

La campaña engañosa utiliza de manera indebida el nombre, la imagen y la reputación del empresario.

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Mario Hernández, empresario. Crédito: Cortesía.

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Por medio de un comunicado compartido a la opinión pública, el empresario Mario Hernández denunció la circulación de una estafa digital que utiliza su nombre, imagen y reputación para engañar a ciudadanos a través de contenidos falsos en entornos digitales.

Lo anterior también incluye redes sociales y plataformas como YouTube, entre otras.

Según se explicó en el documento, “esta campaña engañosa utiliza de manera indebida el nombre, la imagen y la reputación del empresario, además de suplantar formatos de medios de comunicación y difundir contenidos manipulados mediante el uso de inteligencia artificial para aparentar legitimidad”.

Mario Hernández. Foto: Tomada de Facebook de Mario Hernández
Mario Hernández. Foto: Tomada de Facebook de Mario Hernández

En ese sentido, se aclaró que el empresario no tiene ninguna relación con estas publicaciones, no participa en dichas plataformas ni autoriza el uso de su nombre o imagen en este tipo de contenidos.

Al tiempo, se advirtió que cualquier información que sugiera lo contrario hace parte de una estrategia engañosa diseñada para estafar a la ciudadanía. Además, que estos hechos ya han sido desmentidos oficialmente a través de sus canales y también por el medio de comunicación involucrado.

Ante esta situación, la marca hizo un llamado a la ciudadanía para no creer ni difundir este tipo de contenidos, evitar ingresar datos personales o financieros en estos sitios, no realizar pagos o inversiones basadas en estas publicaciones y verificar siempre la información en canales oficiales. También instó a denunciar estos hechos ante las autoridades competentes.

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Tags: Noticias Valora Analitik, empresas
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