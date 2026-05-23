Antioquia será uno de los principales destinos para inversión en infraestructura: Estos serán los megaproyectos

Antioquia atraviesa una etapa decisiva para la consolidación de proyectos de infraestructura, movilidad y energía, en medio de un entorno nacional condicionado por la incertidumbre política, las restricciones fiscales y los desafíos regulatorios. Así lo evidencia el más reciente informe del GRI Institute, presentado durante el summit Infra Antioquia GRI 2026 realizado en Medellín, escenario en el que empresarios, inversionistas, operadores y representantes del sector público analizaron las perspectivas de inversión y el comportamiento del mercado en el departamento.
El estudio expone una visión favorable frente al potencial de crecimiento de Antioquia. Más del 70 % de los participantes manifestó disposición para ampliar sus inversiones en la región. Del total de encuestados, el 47,06 % indicó que proyecta una expansión moderada de sus operaciones, mientras que el 23,53 % aseguró que prevé un crecimiento acelerado en los próximos años.
En contraste, el 29,41 % señaló que mantendrá una posición de observación mientras se define el panorama político y económico que dejarán las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. A pesar de esa cautela, el informe destaca un dato relevante: ninguno de los consultados manifestó intención de reducir operaciones o retirarse del departamento, un indicador que refuerza la percepción de estabilidad institucional y confianza en el portafolio de proyectos estratégicos que impulsa Antioquia.
El análisis identifica a los proyectos ferroviarios como el segmento con mayor atractivo para la inversión. El 59,38 % de los participantes ubicó este sector como una de las principales oportunidades de desarrollo para el departamento. El interés se concentra especialmente en el Ferrocarril de Antioquia, iniciativa que actualmente avanza en etapa de factibilidad y que contempla una extensión de 190,5 kilómetros entre los municipios de Caldas y Puerto Berrío.
La propuesta busca integrar transporte de pasajeros, carga y residuos sólidos urbanos, además de fortalecer la conexión logística entre el interior del país y los corredores de exportación. Para distintos actores del mercado, este proyecto representa una pieza clave en la transformación de la competitividad regional y en la reducción de costos de transporte.
Las carreteras y la logística intermodal ocuparon el segundo lugar entre los sectores más atractivos para la inversión, con el 40,63 % de las respuestas. En este grupo aparecen iniciativas como la APP La Pintada-La Ceja, cuya inversión estimada asciende a $1,8 billones, así como la APP El Santuario-Providencia, calculada en aproximadamente $2,2 billones.
El informe también evidencia un aumento en el interés por proyectos de movilidad urbana, aeropuertos y generación energética, sectores que registraron un respaldo del 34,38 % entre los participantes. En materia energética, Antioquia continúa consolidándose como un territorio estratégico debido a la necesidad nacional de ampliar la capacidad de generación eléctrica y reducir la dependencia de las hidroeléctricas, especialmente ante los riesgos asociados a fenómenos climáticos y eventuales déficits de energía firme en los próximos años.
¿Cuáles son las proyecciones de infraestructura en Antioquia?
Dentro del portafolio de iniciativas mencionadas en el informe sobresale Hidroarma, proyecto desarrollado entre Antioquia y Caldas que tendrá una capacidad instalada conjunta de 174 megavatios. A esto se suma un conjunto de más de 15 proyectos energéticos que actualmente se encuentran en distintas etapas de estructuración, licenciamiento y ejecución.
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Sin embargo, el estudio también advierte sobre varios factores que continúan limitando la llegada de capital y la ejecución de nuevas inversiones. El principal riesgo identificado por empresarios e inversionistas corresponde al escenario político-electoral y a la continuidad de las políticas públicas, aspecto señalado por el 51,52 % de los participantes.
A esta preocupación se suman la seguridad jurídica, la eficiencia regulatoria y los tiempos asociados a los procesos de licenciamiento ambiental, variables que obtuvieron un 42,42 % de menciones dentro de la encuesta.
El informe también hace énfasis en las limitaciones fiscales que enfrenta el país. Según las cifras citadas en el documento, la deuda pública bruta de Colombia supera el 61 % del Producto Interno Bruto, mientras que el déficit fiscal del Gobierno central alcanzó el 6,7 % del PIB.
Otro de los factores que genera preocupación entre los inversionistas es el acceso al financiamiento y el aumento en los costos de construcción y operación, aspectos que registraron un 36,36 % de menciones. El incremento en las tasas de interés, la volatilidad económica y el encarecimiento de materiales continúan impactando la viabilidad financiera de distintos proyectos de infraestructura.
De igual manera, el 24,24 % de los consultados expresó inquietud frente a la pérdida del grado de inversión soberano de Colombia, situación que podría incrementar los costos de financiación internacional y afectar la competitividad de los proyectos de largo plazo.
Frente a este panorama, los participantes del summit enviaron un mensaje claro al próximo Gobierno Nacional. El 60 % consideró prioritario garantizar la previsibilidad institucional y fortalecer la seguridad jurídica para los inversionistas. Además, el 57,14 % señaló la necesidad de mantener la disciplina fiscal y preservar la capacidad de inversión pública, mientras que el 51,43 % pidió generar mejores condiciones para atraer capital privado y ampliar las alternativas de financiamiento de largo plazo.
El informe concluye que Antioquia mantiene una ventaja competitiva frente a otras regiones del país gracias a su capacidad institucional, su tamaño económico y el volumen de proyectos estratégicos en marcha. En 2024, el departamento registró un Producto Interno Bruto de $253 billones, equivalente al 14,8 % de la economía nacional, además de un crecimiento económico del 2 %, superior al promedio nacional de 1,6 %.