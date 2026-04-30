Cuando el comercio bilateral Colombia-Venezuela tocó su pico en 2008 y superó los US$7.200 millones, Venezuela era el segundo destino exportador de Colombia, después de Estados Unidos. Colombia, a su vez, era el segundo proveedor de importaciones venezolano, con una participación del 14,5 % que cuadruplicaba la del siguiente socio en la fila.
Era, en todos los sentidos, una relación de primera línea: no una apuesta de diversificación ni un mercado de nicho, sino el eje de una integración económica real, sostenida por complementariedad productiva, cercanía geográfica y una frontera que funcionaba como corredor natural de intercambio. Estos datos, calculados por Corficolombiana con base en cifras de la DIAN, describen una simbiosis que tomó décadas construirse.
La demanda venezolana se desplomó un 88 % entre 2008 y 2020. La ruptura diplomática derivó en el cierre de la frontera en dos ocasiones. Las exportaciones colombianas hacia Venezuela cayeron a una tasa anual compuesta del 26,8 % entre 2008 y 2019, hasta tocar un mínimo de US$196 millones, con descensos en el 87 % de los productos que antes se vendían.
Hoy Venezuela representa apenas el 2,1 % de las exportaciones colombianas. La narrativa habitual atribuye ese desplome casi enteramente al colapso venezolano, y en esa lectura Colombia aparece como víctima pasiva de un vecino que se hundió.
Pero el colapso no fue solo venezolano. Alrededor de una sexta parte de la caída no se explica por lo que pasó en Caracas, sino por cambios en la propia estructura productiva y exportadora colombiana. Productos como minerales industriales, prendas de vestir y aeronaves sufrieron descensos no solo hacia Venezuela sino hacia el resto del mundo, lo que sugiere que parte de esa producción simplemente dejó de existir o se reorientó hacia el mercado interno. Colombia no solo perdió un mercado; también perdió la capacidad de abastecer sectores que alguna vez fueron competitivos en el exterior.
Al perder a su principal comprador, las industrias colombianas se vieron obligadas a diversificar para sobrevivir: sectores como el agropecuario tuvieron que certificarse y abrir nuevos mercados en el Medio Oriente y Asia. Las líneas de producción que antes abastecían a Venezuela ya tienen otro destino. Y reconstruir lo que se perdió toma tiempo, más tiempo del que suele durar una ventana de oportunidad en un mercado que acaba de abrirse.
Para entender lo que está en juego, conviene partir de la dimensión real del agujero venezolano. Iván Acosta, socio-fundador de la consultora PGA Group y presidente del Comité de Recursos Humanos de VenAmCham, lo resumió así en entrevista con Valora Analitik: «Hace 10 o 12 años el PIB de Venezuela era alrededor de US$350 a US$400.000 millones, y hoy Venezuela es un país de US$80.000 millones. El retroceso que hubo en nuestra capacidad productiva fue bestial».
Una economía que perdió aproximadamente tres cuartas partes de su tamaño no se normaliza rápido, pero tampoco se queda quieta. Según cálculos de la consultora venezolana, Atenas Grupo Consultor, el mercado de consumo masivo venezolano está hoy en US$18.000 millones, cifra que, aunque equivale apenas al consumo de una ciudad como Barranquilla, lleva cinco años creciendo en número de establecimientos: solo en 2025 se abrieron 64 supermercados nuevos en el país, según señaló a Valora Analitik Alexander Cabrera, socio director de esa consultora.
El problema para Colombia es que esa recuperación ya tiene otros proveedores instalados. La demanda venezolana ha crecido a un ritmo anual compuesto del 19 % entre 2020 y 2025, concentrada en bienes esenciales. Según Corficolombiana, Colombia ha capturado parte de ese repunte; sus exportaciones hacia Venezuela crecieron al 32,7 % anual en el mismo período, impulsadas por confitería, lácteos y derivados del petróleo. Pero lo hace desde una posición tan rezagada que el dinamismo no alcanza para reposicionarse en la fila.
Para igualar lo que Brasil o Ecuador ya venden al mercado venezolano, Colombia necesitaría crecer sus exportaciones más de un 75 %. Para alcanzar a Panamá, un país sin frontera terrestre con Venezuela, sin historia exportadora hacia ese mercado y sin la complementariedad productiva que sí tiene Colombia, tendría que triplicarlas.
El mercado venezolano exige adaptación, no solo intención
Parte de esa ventaja tiene una explicación que va más allá de la logística. El empresariado venezolano lleva años operando en condiciones extremas; escasez, hiperinflación, controles cambiarios, sistemas de pago informales, y su umbral de desconfianza con proveedores nuevos es alto.
Cabrera, socio director de Atenas Grupo Consultor, quien monitorea más de 4.000 establecimientos del canal moderno y tradicional en Venezuela, lo advierte en entrevista con Valora Analitik: “entrar a ese mercado exige tener un socio local que conozca las selvas y que sepa navegar en estas aguas que ya navegó y sobrevivió. Entrar con el producto correcto al precio correcto no es suficiente; hay que construir una relación con contrapartes que han aprendido a desconfiar de todo el que llega con promesas”.
Eso tiene implicaciones para el exportador colombiano. El entorno cambiario venezolano sigue siendo inusual: conviven el bolívar, el dólar cash y los USDT en plataformas cripto autorizadas por el regulador venezolano. El gobierno y Pdvsa empezaron a pagar a proveedores en USDT, lo que exige que el exportador colombiano acepte esa forma de pago o perder la venta.
«Si le pagaron con USDT, acepte USDT. Si le dan dólares en efectivo, acepte. Acá hay que adaptarse al entorno si se quiere sobrevivir», señaló Cabrera. Operar en ese entorno requiere una curva de aprendizaje que tiene un costo real, y que los competidores regionales que llevan más tiempo en el mercado ya han pagado.
Hay además una tensión que no aparece en los titulares optimistas sobre la recuperación venezolana. Aaron Olmos, economista y docente del IESA, la principal escuela de negocios de Venezuela, advirtió que en los primeros meses de 2026 las condiciones macroeconómicas no han cambiado tanto como los anuncios sugieren: la inflación sigue creciendo a gran velocidad, el tipo de cambio oficial acumuló un alza del 40 % en lo corrido del año, y el poder adquisitivo real del venezolano promedio no ha mejorado.
La canasta alimentaria ronda los US$560 mensuales en un país donde el salario mínimo mensual es de menos de US$1. El consumo que se está reactivando es, en buena medida, el de una clase media dolarizada y de los estratos con acceso a remesas, no el de la mayoría de la población.
Eso no invalida la oportunidad, pero muestra su tamaño real. El segmento de marcas propias, donde Colombia tiene una ventaja comparativa frente a Venezuela, cuya penetración en ese segmento no llega al 5 %, generó US$65 millones en el mercado venezolano en 2025 con un crecimiento del 1.000 % en tres años.
La logística como cuello de botella
Venezuela ocupa el puesto 123 sobre 139 países en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial de 2023, cerca del fondo de la tabla regional, solo por encima de Cuba y Haití. Sus mayores brechas frente al promedio latinoamericano están en eficiencia aduanera, organización de envíos internacionales y trazabilidad, exactamente las dimensiones que más importan para un exportador que intenta construir una relación comercial estable.
Los corredores fronterizos, reabiertos en 2022 y formalizados en parte con el acuerdo de transporte de carga firmado entre Colombia y Venezuela en 2025, aún están en proceso de consolidación operativa. Norte de Santander y La Guajira han recuperado dinamismo, pero su capacidad logística instalada no ha crecido al ritmo que exigiría una expansión significativa de las exportaciones.
Hay también un marco regulatorio que avanza, aunque más lento de lo que el momento exigiría. El acuerdo de inversión bilateral entre Colombia y Venezuela, sancionado en 2024 y avalado por la Corte Constitucional en 2025, ofrece garantías de protección a los inversionistas frente a expropiaciones y medidas discriminatorias. Es un avance, pero su valor práctico depende de que las instituciones venezolanas tengan la capacidad y la voluntad de aplicarlo, dos condiciones que el proceso de transición actual todavía no garantiza.
Todo esto configura una asimetría entre el potencial declarado y la capacidad real de ejecución. Colombia tiene la oferta, tiene la proximidad, tiene la complementariedad. Lo que no tiene, todavía, es la infraestructura comercial, logística y operativa para convertir esas ventajas en exportaciones sostenidas a la escala que el momento requeriría.
Los mercados que salen de una contracción severa y prolongada no funcionan como mercados maduros donde el comprador evalúa alternativas con calma. Suelen funcionar con urgencia, con escasez de opciones, y con una disposición a construir relaciones con los proveedores que lleguen primero.
La fase temprana de normalización del consumo, justamente donde están los alimentos procesados, las confiterías y los productos de cuidado personal que Corficolombiana identifica como los de mayor oportunidad para Colombia, es la que determina qué proveedores se instalan en la preferencia del distribuidor y del consumidor venezolano. Esa preferencia, una vez formada, es difícil de desplazar.
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Brasil, Ecuador y Panamá ya están posicionados. Colombia crece, pero desde un lugar en la fila que no corresponde a sus ventajas reales. El escenario más probable es una recuperación gradual bajo la supervisión de Estados Unidos. La apertura total no tiene fecha, pero la ventana actual, más estrecha y más exigente, es la que existe.
Acercarse al mercado venezolano hoy, entenderlo, construir los contactos y la capacidad operativa necesaria, no es una apuesta a ciegas. Es la condición para poder actuar cuando las condiciones mejoren.