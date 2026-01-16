Brent estará en US$63 por barril en 2026; falta de suministro de Irán y petróleo venezolano no alterarían la oferta

Para 2026, las previsiones de Fitch Ratings señalan que el Brent se ubicaría en US$63 por barril y que habría un exceso de oferta en el mercado global. La calificadora argumentó que cualquier posible falta de suministro en Irán, derivada del aumento de las tensiones políticas, puede ser absorbida por el mercado energético gracias al exceso de oferta. Cabe señalar que, el Brent es relevante para Colombia porque es su valor de referencia para la venta de crudo, algunos cálculos apuntaron a que por cada dólar que baje del Brent durante un año, Colombia pierde $400.000 millones en el mismo periodo.
Frente al tema de Venezuela, señaló que es posible que haya aumentos en el transporte de crudo a corto plazo, pero probablemente serán en pequeños márgenes, mientras que las alzas más significativas seguirían siendo bastante retadoras para lograr en el futuro. En consecuencia, Fitch indicó que la postura que tome la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) sobre los volúmenes de producción y su relación con el valor del crudo será lo que dé forma al mercado petrolero.
Si bien la organización manifestó que espera que el Brent se ubique en US$63 por barril, indicó que las calificaciones para las empresas, tanto de petróleo como de gas, se centrarán en métricas que tengan como base un precio de US$60 por barril. A lo anterior añadió datos sobre la producción petrolera mundial, señalando que habría un alza en 2026 de 2,5 millones de barriles diarios, mientras que la demanda solo crecería en 0,8 millones de barriles al día por año.
Producción petrolera de países no pertenecientes a la OPEP
La OPEP concentra a los países más significativos del mercado petrolero. Sin embargo, hay otros mercados que también son relevantes en el sector, como Canadá, EE. UU., Brasil, Argentina y Guyana. Según Fitch, la producción de estos países contribuyó con cerca de 55 % de la producción mundial, aunque se espera que los aportes de estos países no pertenecientes a la OPEP no tengan un crecimiento tan alto en 2027.
En cuanto al precio del WTI, los productores de petróleo de EE. UU. necesitan un precio que ronde entre US$61 y US$70 por barril para que la perforación de un nuevo pozo sea rentable, según la encuesta de energía de la Reserva Federal de Dallas.
Por otro lado, Venezuela posee 17 % de las reservas probadas del mundo, lo que significa que este país tiene un mayor potencial de producción que Arabia Saudita, Irán o Catar. Sin embargo, solo produjo 0,8 % del crudo mundial en noviembre de 2025. A esto se suman cifras que muestran que la producción de petróleo en este país cayó en los últimos 15 años, al pasar de 2,5 millones de barriles diarios en 2010 a 0,88 millones de barriles diarios en 2024, debido a las sanciones estadounidenses y la falta de inversión. Adicionalmente, las ventas externas de petróleo disminuyeron a 0,67 millones de barriles diarios.
Las previsiones de Fitch indican que la venta de crudo almacenado, tanto en mar como en tierra, y la eliminación de las sanciones estadounidenses podrían llevar a que la producción venezolana se acerque al millón de barriles diarios a corto plazo. Sin embargo, esto seguiría siendo insuficiente para tener un impacto real en el mercado global.
Más desafíos para el petróleo venezolano
Este mercado enfrentará grandes desafíos si desea regresar a los niveles de producción de 2010, cuando alcanzaba los 2,5 millones de barriles diarios. Lo anterior requerirá una inversión considerable para modernizar una infraestructura que ya se encuentra deteriorada. A esto se añade que el crudo venezolano es extrapesado y ácido, por lo que requiere procesos técnicos más avanzados y, generalmente, mayores costos.
A este panorama se suma que las compañías petroleras estadounidenses se han mostrado prudentes frente a los mensajes de la Casa Blanca, en los cuales el presidente de EE. UU., Donald Trump, incentiva a las principales compañías energéticas de su país a invertir en Venezuela. No obstante, los empresarios han sido escépticos. Según Fitch, esto se debe a que la inversión para repotenciar el sector energético venezolano requiere un marco regulatorio estable y estabilidad fiscal. A lo anterior se añade el precedente de las expropiaciones de activos de compañías petroleras estadounidenses durante el gobierno de Hugo Chávez en 2007.
¿Qué impacto tendría el aumento de las tensiones políticas en Irán en el petróleo?
Como se señaló anteriormente, existe una sobreoferta en el mercado, y a pesar de que Irán produce cerca de 3,5 millones de barriles diarios y exporta alrededor de dos millones de barriles, el mercado petrolero mundial no se vería gravemente afectado ante una interrupción del crudo iraní. Fitch expresó que, si bien los precios del petróleo podrían aumentar, las consecuencias estarían limitadas por el exceso de oferta.
Otro mercado que está en el radar es Rusia. En este país, la producción se mantiene estable en cerca de 9,3 millones de barriles diarios debido a las sanciones. La mayor parte de su producción se dirige a China e India, y las sanciones de EE. UU. y el Reino Unido contra las compañías petroleras rusas Lukoil y Rosneft podrían reducir las exportaciones de crudo, ya que estos dos productores representan cerca de 50 % de las exportaciones totales del país.
En caso de que Rusia alcance un acuerdo de paz con Ucrania y se levanten las sanciones, Fitch estimó que esto tendría un impacto más significativo que una interrupción del petróleo iraní, señalando que, aun con un escenario de sobreabastecimiento, habría una mayor volatilidad en los precios.
