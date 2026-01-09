El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con los grandes ejecutivos de la industria petrolera para discutir planes de inversión en Venezuela. El encuentro tendrá lugar este viernes en horas de la tarde en la Casa Blanca y se produce una semana después de la intervención militar que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro.
De acuerdo con información de la ‘CNBC’, en la reunión estarían presentes directivos de ExxonMobil, Shell, Chevron, Halliburton, ConocoPhillips, HKN y Marathon.
También se ha dado conocer de la participación de otras empresas del sector como Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy y Hilcorp.
A la lista de asistentes se suma, además, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum.
La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, señaló que el mandatario y los ejecutivos petroleros hablarán sobre «oportunidades de inversión que restaurarán la infraestructura petrolera venezolana».
En diferentes oportunidades, el presidente estadounidense ha hecho hincapié en la riqueza petrolera del territorio venezolano como un instrumento para impulsar la recuperación económica del país, así como para beneficiar a las compañías energéticas y a los consumidores.
En una entrevista reciente con Fox News, el jefe de Estado de EE. UU. indicó que espera que las compañías petroleras inviertan al menos US$100.000 millones para «reconstruir toda la infraestructura petrolera» de la nación suramericana.
No obstante, de momento la administración Trump no ha dado detalles respecto a cómo se incentivará a las grandes empresas del petróleo a invertir en esta región. De hecho, actualmente la única empresa estadounidense que tiene operación en suelo venezolano es Chevron a través de una compañía conjunta con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Para dimensionar mejor el tema, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo crudo a nivel internacional, con 303.000 millones de barriles o alrededor del 17% del total mundial.
