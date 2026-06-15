El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner presión sobre la relación comercial con Francia. Esta vez, el centro de la disputa está en un producto crucial para su economía: los licores.
El mandatario estadounidense amenazó con aplicar un arancel del 100 % sobre el vino y la champaña franceses, a menos que París elimine su impuesto digital sobre los gigantes tecnológicos estadounidenses.
Esta tasa fue introducida por Francia en 2019 y consiste en un gravamen del 3 % a los ingresos generados en el país por las grandes compañías que proveen servicios de tecnología, incluyendo a Facebook, Amazon, Apple y Alphabet.
De acuerdo con información divulgada por ‘The New York Post’, Trump ya había instado a su homólogo francés, Emmanuel Macron, a eximir a las empresas estadounidenses de esta medida tributaria. “Todo lo que tiene que hacer Macron es deshacerse de ese impuesto sobre las ventas, y ya no tendría ese tipo de presión”, indicó el mandatario.
Destacado: Tras acuerdo con Irán, Trump confirma reapertura del estrecho de Ormuz; precios del petróleo alcanzan mínimos en tres meses
Los vinos franceses y europeos que se venden a Estados Unidos ya se enfrentan a un arancel del 15 %. Esto se ha traducido en una caída en las exportaciones el año pasado cercana al 21 %, según la Federación Francesa de Exportadores de Vinos y Espirituosos.
Para dimensionar mejor el impacto, la entidad también explicó que este se posiciona como su mayor mercado de exportación, concentrando más del 20 % de las ventas.
En paralelo con esta situación, y en el marco de su encuentro en la cumbre del G7, el presidente Macron manifestó su intención de sostener un diálogo “respetuoso pero firme” con Trump y recalcó que la aplicación de aranceles no beneficia a ninguna de las partes.
Destacado: Entrevista | Así funciona el negocio de Adidas en Colombia