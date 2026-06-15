El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se ha retomado el tránsito de los barcos por el estrecho de Ormuz. La reapertura de este corredor clave para el transporte de energéticos se habría dado tras el acuerdo alcanzado con Irán para poner fin al conflicto.
“Los barcos están comenzando a zarpar, muchos cargados de petróleo, del estrecho de Ormuz. Navegan por la “autopista” del sur, que es totalmente segura e impoluta. También hay otras zonas de viaje”, señaló el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su red Truth Social.
El día anterior, Pakistán, país que ejerce como mediador entre EE. UU. e Irán, anunció que ambas partes firmarán un memorando de entendimiento el próximo viernes 19 de junio. El convenio busca dar un cierre a la guerra iniciada a finales de febrero tras una ofensiva que resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí.
El propio Trump había anunciado que este acuerdo derivaría en la reapertura del estrecho de Ormuz, así como en el levantamiento del bloqueo marítimo que Estados Unidos impuso desde abril sobre los buques que salen y entran de puertos iraníes.
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“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”, escribió el presidente estadounidense.
Si bien aún no se conocen los detalles concretos del pacto, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, explicó que tras la firma iniciarán las conversaciones técnicas para la implementación del memorando.
¿Cómo se mueve el mercado del crudo?
Tras el anuncio, los precios del petróleo cayeron este lunes a su nivel más bajo en tres meses. Los futuros del Brent cedieron un 5,1 % hasta llegar a los US$82,86 el barril; mientras que el WTI registró una caída del 5,8 %, ubicándose en US$79,98.
Ambos contratos vienen reportando bajas desde que se dio a conocer la firma de un acuerdo preliminar de paz el pasado viernes 12 de junio. De acuerdo con un análisis de JP Tactical Trading, la noticia impulsó con fuerza los futuros bursátiles para el inicio de esta nueva semana, con avances cercanos al 0,9 % en el Dow Jones, 1,23 % en el S&P 500 y 2,07 % en el Nasdaq, mientras el petróleo registró fuertes caídas ante la expectativa de una normalización de la oferta.
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