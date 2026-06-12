Entrevista | Colombia enfrenta riesgos de racionamiento a causa del déficit de energía: Gerente de Afinia

En el marco del evento de RAP Caribe (Región Administrativa y de Planificación del Caribe) que se celebró en Montería, Ricardo Arango, gerente de Afinia, compañía de EPM (Empresas Públicas de Medellín), habló con Valora Analitik sobre los grandes retos que enfrenta el sistema energético colombiano, entre ellos las probabilidades de cortes de energía o racionamientos.
Son múltiples los factores que podrían llevar a que esta situación se materialice. Por ello, el directivo mencionó las medidas que deben adelantarse para evitarla y también las oportunidades que ofrece el Caribe colombiano, pese a los desafíos que enfrenta en materia energética.
¿Qué es lo que va a suceder en el sistema eléctrico colombiano?
Cortes de energía derivados de condiciones técnicas de la red, seguramente va a haber. Eso es distinto a que XM ordene racionamientos, es distinto. Los cortes a los que me refiero es que la red está diseñada con una capacidad nominal máxima. Cuando se sube la demanda de manera desproporcionada y dentro de esa demanda hay un porcentaje enorme de pérdidas, como en el caso nuestro, que es de casi 29 %. Entonces, la red cuando se diseña no contempla ese nivel de pérdidas tan alto.
Es decir, no tienes una capacidad ociosa en la red suficientemente grande para cubrir el incremento de demanda y adicionalmente, las pérdidas tan grandes que hay. ¿Eso qué ocasiona? Los sistemas de protección de la red existen en las subestaciones, en los transformadores de potencia, en los transformadores del sistema de distribución local, de transmisión regional, del sistema de transmisión nacional.
Hay unos mecanismos de protección. ¿Qué hacen esos mecanismos? Cuando supera un nivel, digamos, 120 % de la capacidad, ellos se disparan. ¿Por qué se disparan? Para evitar que la esperanza de vida de los activos se deteriore o disminuya ostensiblemente. Entonces, eso es a lo que me refiero, va a haber cortes por eso. En mayo tuvimos cortes.
Hay algo que se llama la demanda no atendida. Esta es la que efectivamente se presentó que no logramos atender. Para que tenga una idea del efecto que tuvo el incremento de la temperatura. La demanda no atendida de Afinia durante 2026 asciende más o menos a 2.650 megas. De las cuales 2.530 fueron en mayo. Hacia atrás eran 30 megas, 10 megas, completamente marginales.
Pero en mayo cuando subieron las temperaturas todo el mundo comenzó a consumir energía y se dispararon las protecciones. Entonces esos son los cortes que se presentaron porque cuando se dispara una protección, se tiene que resetear el sistema, el circuito y volverlo a subir. Esos son los cortes a lo que yo me refiero.
Pero en concreto, ¿hay probabilidades de racionamientos?
Es una probabilidad alta que se está manejando, que existe una probabilidad alta que haya racionamientos, claro que existe. ¿Por qué? Porque hay un descalce entre la demanda de energía y la oferta firme de energía. La oferta firme de energía en los en los picos, cuando todo el mundo está desayunando, está almorzando, cuando llegan en la noche a la casa, esos son los picos.
Entonces, en esas puntas uno tiene que ver que la energía firme que esté disponible en el mercado, en la capacidad de generación, sea suficiente para satisfacer esa demanda. Cuando existe descalce y ese llega a cierto nivel que no se pueda cubrir es cuando el operador del mercado XM dice: «señores, ahí tenemos que comenzar a sacar circuitos”. Eso no es una realidad en este momento, pero existe una alta probabilidad que exista. Hay un descalce evidente entre la energía en firme y la demanda, y como la demanda va a crecer, es probable que se presente.
¿Este déficit que puede haber es a nivel nacional?
Es a nivel nacional. Porque que el mes pasado (mayo de 2026) hubo una demanda diaria que superó 260 gigavatios en el día. Entonces uno tiene que ver qué capacidad tiene de generación. Cuando se tienes sol, las plantas de generación solar están operando. Esa energía en ese momento es firme, porque el sol está. Pero llega el crepúsculo y esas plantas salen porque no pueden generar y no tenemos baterías.
Las baterías nuestras son los embalses de agua. Estaban exigiendo que las hidroeléctricas generaran, para no generar con termoeléctricas porque el costo es superior. Pero en este momento hay que guardar el agua porque los niveles de los embalses tienen que superar 80 % hacia el segundo semestre y en este momento no están en 80 %, están, si mal no recuerdo, en 68 %, y eso es mucha agua.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se tiene esos picos en la noche, todas las plantas solares salen porque no tienen el sol. Y entonces se tiene que generar con termoeléctricas o con hidroeléctricas. Como tenemos que guardar agua, hay que generar con termoeléctricas, y estas no pueden generar indefinidamente porque necesitan mantenimiento. Entonces, si falla una de esas termoeléctricas en ese punto pico, se presenta o se materializaría la probabilidad de un razonamiento.
Pero eso lo define, repito, el operador del mercado, XM. Él es el que sabe cómo está la demanda, la oferta y qué posibilidades tiene. Pero lo que estamos viendo en el Caribe es que la demanda está creciendo rápidamente. La demanda nuestra mayo creció 13,3 % frente a más de 8 % a nivel nacional, es decir, casi 50 % por encima.
Vienen temperaturas más altas y sequía; eso va a generar mayor demanda. Todo el entorno lo que dice es que la probabilidad de que entre en una situación de esas es alta. El entorno lo dice. La capacidad de generación de energía solar que ha entrado es inferior a la que debería haber, estamos hablando de menos de 25 %.
¿Y qué es lo que ustedes van a hacer desde ya como parte de EPM?
EPM está tomando acciones, desde el punto de vista técnico, y acciones desde el punto de vista comunicacional. Acciones desde el punto de vista técnico, le autorizaron subir la cota de Hidroituango, de 408 metros a 420 metros, son 12 metros. Esos 12 metros son la extensión del agua embalsada del río Cauca en Hidroituango, generan una enorme cantidad de energía potencial, que se podrá convertir en energía eléctrica.
Esa es una medida que ha tomado EPM. También está haciendo operaciones en bolsa para proteger sus embalses y guardar las baterías nuestras. Entonces ha hecho toda clase de medidas para proteger de la mejor forma y estar preparado.
Pero EPM saca una campaña que está buscando que todos los consumidores entremos en conciencia para ahorrar energía de todo punto de vista. Si todos comenzamos a tomar conciencia y acciones pequeñas desde nuestras residencias, seríamos capaces de pasar esto. Pero si no, si hacemos caso omiso a ese llamado, es probable que entremos en una situación compleja.
¿Cuál es el futuro de Afinia aquí en el Caribe?
Hemos logrado una mejora en nuestra reputación hacia el mercado. En el último mes tuvimos muchos inconvenientes derivados de este tema de las temperaturas, pero puedo comentar que en un ejercicio que se hace Cartagena, fuimos la única empresa que tuvo mejoría y de 16 puntos porcentuales. Eso no había sucedido en los últimos 20 años y Afinia logró mejorar su percepción.
Afinia hizo un primer estudio de reputación y ya estamos a la par del resto de empresas de servicios públicos como Surtigas, entre otras. ¿Eso qué nos dice? Que la gente está percibiendo una mejora. Mejoras que de manera objetiva podemos nosotros comprobar técnicamente, que hemos mejorado la calidad del servicio. Segundo, en el recaudo hemos logrado mejorar frente a comienzos de 2025, cerca de 2,7 % el recaudo. Estamos en un proceso de masificación rápido de la energía prepagada o energía a tu medida.
Eso cambia la realidad del mercado, porque eso es una forma de consumo de energía eléctrica que se acopla de mejor forma a las condiciones de informalidad de una gran cantidad de población. Ya pasamos de 50.000 energías prepagadas o energía a tu medida vendidas y estamos vendiendo de 5.000 a 6.000 mensuales. Esperamos llegar a 10.000 o 15.000 mensuales para que en 2030 tengamos cerca de 450.000 clientes en energía prepagada.
Hemos logrado controlar la tasa de crecimiento de las pérdidas. Eso ha sido otro movimiento afortunado que hemos logrado, aunque siguen siendo altas en relación con el promedio nacional, porque estamos un poco menos del doble del promedio nacional, que está entre 14 % y 15 %. Ahí hemos tenido avance.
Hemos tenido avance en términos de las licencias sociales. Hemos logrado hoy en día más de 800 licencias. ¿Qué es eso? Que la gente nos deja trabajar en los barrios, nos deja entrar. Nos hemos acercado con las comunidades. Hicimos parte de la construcción de este documento estratégico de energía eléctrica para el Caribe.
Creemos que dentro de esas 49 iniciativas de las cuales muchas son elaboradas desde el Grupo EPM y desde Afinia, está la solución estructural. Afinia es posible en el mediano y largo plazo en Colombia, pero necesitamos acciones de parte del nuevo gobierno, inmediatas en términos de generación de caja para Afinia. Esa generación de caja para Afinia le daría la sostenibilidad financiera suficiente para poder hacer las inversiones que tenemos que hacer y seguir operando.
Volviendo al tema del racionamiento, ¿va a suceder?
Yo creo que están altas las probabilidades para que se presenten situaciones de esas características. Yo no sé si están dadas las condiciones completamente porque eso depende de la capacidad de reacción inmediata que tenga el operador del mercado, y que nosotros como consumidores seamos capaces de disminuir la demanda, de consumir racionalmente.
Pero si el consumidor no responde generalizadamente con un ahorro o un consumo racional, seguramente vamos a incrementar la probabilidad de que eso ocurra, no solo en el Caribe, sino en todo el país. Porque existen datos suficientes y no generados desde Afia, sino desde el mercado mismo por parte de expertos que han mencionado un déficit de energía firme, eso es una realidad, ocultarlo no tiene mucha razón de ser.
¿Cómo van a enfrentar el fenómeno de El Niño?
En 2026 estamos bien cubiertos. Tenemos una cobertura de cerca de 93 %, es decir, una exposición a bolsa que puede estar entre 6,5 % y 7 %. Naturalmente, si la demanda se nos dispara, esa cobertura comienza a descender, porque tenemos que salir a comprar más energía en bolsa. Nosotros lo primero es que estamos bien cubiertos durante 2026, lo que busca la mayor estabilidad posible en la factura.
Estamos haciendo propuestas al Gobierno Nacional para que para que active planes como aquel de 2015-2016, que era a Apagar Paga. Estamos haciendo campañas de la mano con el Grupo EPM de uso racional de la energía eléctrica.
Estamos activando toda clase de planes desde el punto de vista comercial para que la gente reciba la energía prepagada, que eso tiene un efecto a la disminución en el consumo, que puede estar entre 15 % y 35 %. Estamos desarrollando campañas educativas directamente a través de nuestros gestores sociales en los barrios, en las redes, para poder llevar la información a la gente. Tenemos opciones como financiación que nos permitan capturar los recursos suficientes para poder pagar la energía eléctrica que demandamos.
Hemos mejorado circuitos, por ejemplo, en el caso del Cesar, entramos la nueva Guatapurí, cuatro nuevos circuitos, aumentamos la potencia, doblamos en algunos casos los transformadores de potencia y la capacidad como en el caso San Martín de Loba. Estamos haciendo trabajos en todas partes en Magangué, en toda la depresión Momposina porque ahí la demanda va a ser grande. En Cartagena hemos repotenciado a la subestación Chambacú. Muchas acciones estamos desarrollando para tratar de pasar esto lo mejor posible.
¿Algo que desee adicionar?
El mensaje que se va a dar es desde el documento construido a articulado a través de Rap Caribe y que está soportado en las gobernaciones del Caribe. Esperamos, sinceramente, que el nuevo gobierno no haga oídos sordos de esto. Ha sido un documento construido con toda seriedad, y esperamos que el nuevo gobierno lo tome en consideración, y de manera inmediata tome medidas que hagan viable que el servicio de energía eléctrica en el Caribe de la manera adecuada.
Conozca el documento completo de RAP Caribe.
Pero esto no es un tema de corto plazo. No es simplemente que nos den más subsidios, eso no es el punto. Hay que tomar medidas estructurales que reconozcan una diferencia real en el Caribe por su estructura socioeconómica, por sus niveles de pobreza, por las necesidades básicas insatisfechas, que haya una regulación diferencial.
Este país tiene que entender que si no apuesta por la solución energética en el Caribe está dejando sobre la mesa todas las oportunidades de desarrollo económico que puede traer la región y el beneficio que puede traer el Caribe en términos del PIB de Colombia hacia futuro. El Caribe es la puerta de salida hacia Norteamérica, Centroamérica y Europa, los principales mercados objetivos nuestros.
Si se deja como un área marginalizada, como históricamente ha sido, no vamos a lograr potencializar todo esto. En ese documento están las soluciones. Ojalá el nuevo gobierno no haga caso mío, no haga oídos sordos y lo tome en consideración porque fue construido con todos los actores y esperamos que la región Caribe tenga el peso político real que debe tener.
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