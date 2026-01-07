PDVSA confirma negociaciones para venta de petróleo a EE. UU.

Luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos anunciara que Venezuela le entregará millones de barriles de petróleo, Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirma negociaciones.
Por medio de un comunicado, la compañía dijo que “actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”.
Además, la estatal venezolana dejó claro que dicho proceso “se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.
Cabe resaltar, según lo anunciado por Trump, las Autoridades Interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a EE. UU., por un precio que asciende a US$2.800 millones, según información de Bloomberg.
El crudo se trasladará en buques de almacenamiento hacia los muelles de descarga del dicho país, será vendido a su precio de mercado y el dinero estará administrado por el presidente estadounidense para, aseguró, “garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los EE. UU.”.
Por otra parte, la tensión en temas de petróleo aumentó este miércoles 7 de enero luego de que las fuerzas estadounidenses incautaran el buque petrolero Marinera que habían estado monitoreando hace semanas, el cual emprendió huida cerca de Venezuela a aguas del Atlántico.
Según dijo EFE, “durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula a rusa”.