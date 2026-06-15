Durante los últimos 12 años, la educación colombiana ha atravesado tres gobiernos, una pandemia, reformas curriculares, cambios demográficos y transformaciones en el acceso a la educación superior. Sin embargo, pocas herramientas permiten observar esa evolución con tanta claridad como las pruebas Saber 11.
Lea también: “Están detrás de los lotes”: la defensa del Refous por denuncias tras su reorganización por $30.000 millones
Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, basado en los resultados del Icfes entre 2014 y 2025, revela una historia con luces y sombras: Colombia logró recuperar buena parte del terreno perdido durante la crisis sanitaria, pero todavía no alcanza los mejores niveles de desempeño observados hace una década y mantiene brechas educativas que incluso se han ampliado.
El panorama nacional deja una conclusión contundente: el país ha mejorado sus resultados promedio, pero no ha conseguido que esa mejora llegue por igual a todos los estudiantes.
Para entender la dimensión de los resultados es importante recordar cómo se califica la prueba. En Saber 11, cada una de las cinco áreas evaluadas —matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, sociales y ciudadanas e inglés— se califica sobre una escala de 0 a 100 puntos. A partir de esos resultados se calcula el puntaje global, que va de 0 a 500 puntos.
Esto significa que el promedio nacional de 255,8 puntos registrado en 2025 equivale a poco más de la mitad de la escala máxima posible, mientras que el récord histórico de los últimos doce años, alcanzado en 2016 con 258,3 puntos, sigue estando lejos del techo teórico de la prueba.
Conclusiones de las Saber 11: El pico de la era Santos sigue sin ser superado
La serie histórica muestra que los mejores resultados de Saber 11 continúan asociados al segundo mandato de Juan Manuel Santos. En 2014 el puntaje global promedio era de 250,1 puntos. Dos años después alcanzó 258,3 puntos, el nivel más alto registrado en toda la serie analizada.
Ese resultado no solo sigue siendo el récord nacional, sino que además se mantiene nueve años después como una referencia difícil de alcanzar.
Entre 2014 y 2018, Colombia se mantuvo consistentemente por encima de los 250 puntos promedio, con registros de 255,4 en 2017 y 250,9 en 2018. También fue durante esos años cuando varias áreas evaluadas alcanzaron sus mejores desempeños históricos.
Lectura crítica llegó a 53,2 puntos en 2017, mientras ciencias naturales alcanzó 52,6 en 2016. El inglés logró 52 puntos ese mismo año. Visto desde la perspectiva de los datos, el gobierno Santos terminó dejando el punto más alto de rendimiento académico observado en la última década.
El deterioro durante el gobierno Duque y el golpe de la pandemia
La tendencia cambió durante la administración de Iván Duque. Aunque el deterioro comenzó antes del covid-19, la pandemia profundizó la caída. El puntaje global pasó de 250,9 puntos en 2018 a 246,4 en 2019. Posteriormente se ubicó en 248,4 en 2020 y cayó nuevamente hasta 246,1 en 2021, el nivel más bajo de toda la serie reciente.
En apenas tres años el país perdió más de 12 puntos frente al récord alcanzado en 2016. La caída fue transversal. Las pruebas de ciencias naturales descendieron desde 49,6 puntos en 2018 hasta 48,1 en 2021. En inglés la reducción fue aún más evidente: pasó de 50,6 puntos a apenas 49 puntos.
Sociales y competencias ciudadanas registró uno de los deterioros más pronunciados, cayendo desde 48,2 hasta 46,8 puntos.
La disminución coincide con el periodo más crítico para el sistema educativo colombiano, marcado por cierres de colegios, clases remotas, problemas de conectividad y mayores dificultades de aprendizaje en zonas vulnerables.
Puede interesarle leer: Así usan la inteligencia artificial comunidades indígenas de la Sierra Nevada para anticipar el clima y proteger sus cultivos
Los datos de participación también reflejan ese impacto. En 2020 el número de estudiantes evaluados cayó a 502.693, el registro más bajo de los últimos doce años.
La leve recuperación de las Saber 11 durante el Gobierno Petro
Los resultados muestran una recuperación constante durante el gobierno de Gustavo Petro. El puntaje global pasó de 250,2 puntos en 2022 a 252,6 en 2023, luego a 254,2 en 2024 y finalmente a 255,8 en 2025.
La recuperación es significativa. Entre 2021 y 2025 el país ganó casi 10 puntos en el promedio nacional. Sin embargo, existe un matiz importante. Aunque el gobierno Petro logró revertir la caída observada durante la pandemia, todavía no consigue superar el máximo histórico alcanzado en 2016.
De hecho, el informe destaca que 2025 constituye el segundo mejor resultado de los últimos doce años, pero sigue por debajo de los 258,3 puntos registrados durante el gobierno Santos.
La recuperación también es visible en prácticamente todas las áreas evaluadas. Lectura crítica alcanzó 53,9 puntos en 2025, el mejor resultado actual. Inglés llegó a 52,3 puntos, Matemáticas alcanzó 52,1 puntos y Ciencias naturales subió a 50,6 puntos.
La única excepción fue sociales y competencias ciudadanas, que cayó de 48,2 puntos en 2024 a 47,7 en 2025 y continúa siendo el área más débil del sistema educativo colombiano.
El problema en las Saber 11 que ningún gobierno logró resolver
Más allá de los puntajes, el informe identifica una constante que atraviesa los tres gobiernos: las desigualdades educativas. La brecha más preocupante es la urbano-rural.
En 2014 la diferencia entre estudiantes urbanos y rurales era de 18,5 puntos. En 2025 alcanzó 26,7 puntos. Es decir, aumentó 44% en doce años. Ninguna otra desigualdad educativa creció tanto. Mientras un estudiante urbano obtuvo en promedio 260,5 puntos en 2025, uno rural alcanzó apenas 233,7.
Otro fenómeno llamativo es la evolución de la brecha entre colegios oficiales y no oficiales. En 2014 la diferencia era de 19,9 puntos y hoy alcanza 27,5 puntos.
La distancia creció especialmente durante la pandemia, cuando llegó a tocar un máximo de 32 puntos en 2021. Aunque posteriormente se redujo, volvió a aumentar en 2025.
Los colegios privados registraron este año un promedio de 277,1 puntos y los oficiales obtuvieron 249,6. La directora del LEE, Gloria Bernal, advirtió que los avances siguen concentrándose de forma desigual: “Las mejoras en desempeño académico continúan concentrándose de manera desigual entre distintos grupos de estudiantes”, señaló.
La brecha de género tampoco desapareció. En 2014 los hombres superaban a las mujeres por 6,8 puntos. En 2025 la diferencia llegó a 8,5 puntos.
El mayor rezago femenino continúa concentrándose en matemáticas, donde la diferencia alcanza 3,6 puntos. Paradójicamente, en lectura crítica las diferencias prácticamente desaparecieron y en algunos años incluso favorecieron a las mujeres.
Los resultados territoriales reflejan una fractura histórica. Santander y Boyacá lideran el país con 274,1 puntos promedio, Bogotá aparece tercera con 272,3 y Quindío ocupa el cuarto lugar con 270,9 puntos.
En el extremo opuesto aparecen Chocó y Amazonas con apenas 210 puntos promedio. La diferencia entre el mejor y el peor territorio supera los 64 puntos, una distancia equivalente a más de seis veces el avance nacional logrado durante toda la recuperación posterior a la pandemia.
A esto se suman fenómenos regionales particularmente llamativos. Córdoba registró la mayor mejora desde 2021 con un incremento de 19,3 puntos, Huila avanzó 16,5, Quindío mejoró 16,2, Casanare ganó 14,5 y Norte de Santander subió 14,1.
Por el contrario, Vichada fue el único departamento que retrocedió, pasando de 218,7 puntos a 214.
Antes de atribuir los resultados a un gobierno específico, los expertos suelen hacer una advertencia metodológica importante: los desempeños de Saber 11 son el resultado de procesos educativos acumulados durante varios años.
Un estudiante que presentó la prueba en 2025, por ejemplo, inició su trayectoria escolar mucho antes del actual gobierno y pasó por distintos ciclos educativos bajo administraciones diferentes.
También puede leer: Las lecciones que deja el caso Shakira sobre impuestos y residencia fiscal
Por eso, aunque las comparaciones por periodos presidenciales permiten identificar tendencias y momentos de mejora o deterioro, los resultados no pueden interpretarse como consecuencia exclusiva de las políticas implementadas durante un único mandato.
Factores como la calidad docente, la infraestructura educativa, las condiciones socioeconómicas de los hogares, las reformas curriculares y los efectos de la pandemia suelen reflejarse en los indicadores varios años después de que ocurren.