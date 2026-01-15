Estados Unidos concreta primera venta de petróleo venezolano por US$500 millones

Luego de que Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmara negociaciones para la venta del crudo a Estados Unidos, Washington anunció que la primera transferencia ya se materializó.
Según información de Reuters, esta venta fue por US$500 millones (dentro de un plan mayor), mientras que los ingresos quedarían en cuenta bajo el control de EE. UU., tal como lo había afirmado el presidente Donald Trump en su momento.
La razón, dijo el presidente, para “garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los EE. UU.”
En otros detalles, la agencia indicó que la comercialización del crudo se estaría canalizando con apoyo de traders, aunque aún no hay compradores específicos divulgados.
Sobre su oferta en el mercado, el petróleo de Venezuela estaría siendo ofrecido con descuento, lo que podría mover compras de crudos pesados y favorecer a refinadores del Golfo.
Y aunque para las empresas abre una ventana, no es una apertura global, pues solo podrían participar “con licencias/autorizaciones caso por caso, con reglas sobre destinos/volúmenes y debida diligencia, y con flujos financieros potencialmente canalizados/limitados por EE. UU”, informó Reuters.
Cabe resaltar que esta primera venta hace parte del objetivo de que Venezuela le entregue a EE. UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, por un precio que asciende a US$2.800 millones.