Así cambia el mapa petrolero tras caída de Maduro en Venezuela: se mueven intereses de Canadá, México, China e India

Los bombardeos a Caracas del sábado 3 de enero de 2026 no solo cambiaron el rumbo del panorama político en Venezuela, sino también el del sector energético, ya que este país tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, superando a Arabia Saudita e Irán.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, señaló que la inversión para la revitalización del sector petrolero en ese país ascendería a US$100.000 millones. Sin embargo, los mercados energéticos de Canadá, México e incluso India no se van a quedar esperando para ver cómo las empresas estadounidenses importan el crudo venezolano.
Canadá ve que las condiciones geopolíticas y los cambios en el mercado son una oportunidad para vender sus barriles pesados a China, y también para que se alcance la capacidad de construir un oleoducto que comunique con el mercado asiático. Standard & Poor’s (S&P) señaló que en mayo de 2024 hubo una expansión de 590.000 barriles diarios a través de la ampliación del oleoducto Trans Mountain, el cual tendría una salida de exportación hacia toda la costa Pacífica y Asia, siendo este el principal mercado de estos barriles pesados como el Access Western Blend y el Western Canadian Select.
Las oportunidades en Corea del Sur y Japón
Tanto el Access Western Blend como el Western Canadian Select son mezclas de petróleo pesado. Según lo manifestó a S&P Greg Stringham, exvicepresidente de mercados y asociaciones de la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo, los esfuerzos para reconstruir la infraestructura energética de Venezuela van a tardar tiempo y requerirán multimillonarias inversiones, por lo cual se abrió un espacio para que Canadá le venda este tipo de barriles a Corea del Sur y Japón. Lo anterior sería posible con empresas como Cenovus Energy y Canadian Natural Resources, que tienen una capacidad de 144.000 y 169.000 barriles diarios, respectivamente.
A este panorama se añade que cerca de 10 % de las exportaciones totales de las petroleras de Canadá, o alrededor de 350.000 barriles por día, se dirigen a las refinerías de la costa del Golfo de EE. UU., según lo mencionó el portal CBS. Con lo cual, el mercado canadiense está buscando diversificarse frente a la eventual llegada del petróleo venezolano, que aunque no se vea a corto plazo, sí puede cambiar el panorama energético actual en Norteamérica.
Según información de la calificadora, las oportunidades para Canadá también mejorarían con la construcción de otro oleoducto para exportar petróleo desde Alberta. Para ello, se firmó un memorando de entendimiento a finales de 2025, tanto por los gobiernos provinciales como por el federal. Este proyecto tendría una capacidad superior a un millón de barriles por día y su objetivo sería la exportación de crudo hacia Asia.
Las compañías indias que ven la oportunidad en Venezuela
Por otro lado, Reliance Industries expresó que está abierta a comprar petróleo venezolano en caso de que surja la oportunidad para compradores diferentes a las empresas estadounidenses. Lo anterior se mencionó luego de que el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, dijera el 7 de enero que Washington planeaba levantar los embargos petroleros hacia ese país y también ejercer control sobre los ingresos petroleros.
“EE. UU. y Venezuela están trabajando juntos, especialmente para la reconstrucción de una infraestructura de petróleo y gas mejor y más moderna. A causa de esta cooperación he cancelado una segunda ola de ataques, la cual no será necesaria. Sin embargo, todos los buques permanecerán en el lugar con propósitos de seguridad. Por lo menos US$100.000 millones van a ser invertidos en petróleo”, expresó Trump en sus redes sociales el 9 de enero de 2026.
A lo cual se sumó la reunión que el mandatario tuvo el mismo día con empresas estadounidenses, con la finalidad de evaluar las potenciales oportunidades de inversión en Venezuela. La agencia Reuters reveló que entre los asistentes estarían ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron. También mencionó que estarían incluidas HKN, Marathon, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Tallgrass, Raisa Energy, Hilcorp y Aspects Holdings.
Con este panorama, la India espera importar el energético de ese país. La última descarga ocurrió, según los datos de S&P, en mayo de 2025. Con ello, busca diversificar sus fuentes de crudo y aumentar las compras de crudo pesado con la finalidad de reemplazar o complementar otras fuentes.
Presión sobre el crudo mexicano
También se mencionó que, si EE. UU. llegara a importar más crudo venezolano, México sería uno de los mercados más impactados, ya que la primera potencia mundial compraría menos petróleo mexicano. Por lo anterior, empresas como Pemex, la compañía estatal de petróleo de México, podrían implementar una política energética de diversificación.
Aunque el crudo de este país está protegido por contratos de largo plazo, si este no llega a cumplir con sus compromisos o se ve obligado a reducir las entregas, los barriles venezolanos ganarían terreno en el mercado norteamericano, particularmente en los centros de refinación de la costa del Golfo de EE. UU.
Destacado: Estas son las empresas petroleras con las que Trump se reunirá para hablar de inversiones en Venezuela
A todo esto se suma que existe un gran escepticismo sobre la revitalización del sector petrolero de Venezuela, debido a los tiempos propios del sector y a las enormes inversiones que requiere la estabilidad política del país. Lo que sí resulta claro es que, entre más se acerquen EE. UU. y Venezuela, existe una tendencia a que otros países norteamericanos busquen nuevos mercados como método de diversificación de su sector energético, y que compradores de economías importantes como India miren hacia América Latina.