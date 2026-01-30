Descifrando al consumidor venezolano

“El 7 % de los hogares venezolanos se comportan como si vivieran en Costa Rica: ¡Pura vida! No les importa el precio. Ellos quieren producto de innovación. Tienen un poder adquisitivo por encima de US$2.000 mensual. Luego, hay un 29 % de los hogares que se comportan como la clase media colombiana: tienen una relación precio-calidad, precio-empaque, precio-cantidad. Es ese consumidor que estudia el producto porque le cuesta lo que tiene en su bolsillo, y tiene un promedio de gasto por encima de US$800. Finalmente, hay un 64 % de los hogares venezolanos al que no importa el color, el tamaño, la presentación, o el sabor, sólo toma la decisión por precio. Puede cambiarse por US$0,5 centavos. Ese grupo tiene un poder adquisitivo por encima de US$350”, así describe al consumidor venezolano, Alexander Cabrera, socio director de Atenas Grupo Consultor, una empresa de investigación de mercado que ofrece una visual completa del canal de ventas con más de 4.000 establecimientos del canal moderno (supermercados) y tradicional (tiendas) monitoreados.
Hoy el mercado de consumo masivo venezolano es de US$18.000 millones, según los cálculos de Atenas Grupo Consultor. Aunque la cifra equivale a casi al consumo de un poco más de la mitad de una ciudad como Medellín, que según la canasta Raddar de gasto en 2025 fue US$30.000 millones, o superior al de una ciudad como Barranquilla (US$11.000 millones), sólo representa el 10 % de lo que alcanzó Venezuela en 2008, lo cual evidencia el potencial de crecimiento con una reactivación económica. También es importante resaltar que el 60 % del consumo actual se concentra en la canasta básica.
Otro hallazgo relevante es el poder de las regiones, ya que de cada US$100 dólares, US$39 están concentrados en Caracas. Luego, US$28 están representados en el centro del país. Después, US$11,5 se ubican en el oriente. Posteriormente, vienen US$8 concentrados en el centro occidente del país. Otros US$7 en el occidente y US$5,5 en la parte andina con frontera con Colombia.
“Lo interesante de esto es que a pesar de que de esos US$100, tenemos US$39 que están concentrados en capital, pero resulta ser que Caracas no es el área que más crece. Como hay una saturación de consumo en capital, el consumo y los fabricantes empezaron a abrirse a las regiones. Ahora, vemos cómo la parte del centro occidente del país, que es el área de Portuguesa y Aracuy, empieza a tener un crecimiento más importante a nivel de consumo”, agregó el socio director de Atenas Grupo Consultor.
Finalmente, ante la dificultad de acceder a la información para medir la capacidad de gasto por el nivel educativo, nivel de ingreso y estructura de la vivienda, los analistas han optado por segmentarlos a partir de su poder de gasto. Producto de este ejercicio han podido catalogarlos en 5 grupos: el 43 % de los hogares venezolanos están conformados por “familias extendidas”, que en promedio en ese hogar viven 5,3 personas y tienen un poder de gasto de US$1.000 mensuales. Luego, tenemos un 29 % de los hogares clasificados como “veteranos con hijos”. Estos tienen un poder de gasto por encima de US$1.200 y en promedio son 3,1 personas por hogar.
Después, viene el 12 % denominados “familia joven” con un promedio de 2,3 personas por hogar, pero son estos jóvenes que tuvieron hijos a temprana edad y en promedio tiene un gasto mensual de US$950. Su prioridad es el tema de medicamentos y salud porque tienen niños pequeños. Después, viene 11 % denominado “familia libre”, que en promedio estamos hablando de 2,1 personas, jóvenes estudiantes que se han juntado para poder compartir las responsabilidades y con un gasto mensual también de US$950. Y al final hay un 5 % de los hogares venezolanos denominados “nidos vacíos”. Ellos tienen un poder adquisitivo por encima de US$800. “Por cierto, ese 5 % son los que más reciben remesas, son los que más reciben bonos del gobierno, son los que más reciben subsidios y son los que más están gastando hoy en los supermercados”, añadió Alexander Cabrera.
