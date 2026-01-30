EE. UU. dio nuevo paso para revivir la industria petrolera de Venezuela, estas son las condiciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió la Licencia General No. 46, con la cual habilita de manera limitada y bajo estrictas condiciones ciertas transacciones que hasta ahora estaban prohibidas y que involucran petróleo de origen venezolano.
La autorización permite que entidades estadounidenses establecidas realicen actividades ordinarias y necesarias relacionadas con la extracción, exportación, transporte, comercialización, refinación y compra de crudo venezolano, incluso cuando dichas operaciones involucren al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela (PDVSA) o a empresas controladas por la estatal, siempre que se cumpla un conjunto riguroso de requisitos contractuales y financieros.
Entre las condiciones clave fijadas por la OFAC se destacan:
- Los contratos deberán regirse por la legislación estadounidense y cualquier controversia deberá resolverse ante tribunales de Estados Unidos.
- Los pagos dirigidos a personas o entidades bloqueadas no podrán ser de libre disposición y deberán canalizarse a fondos especiales designados por el Departamento del Tesoro.
- Se prohíben expresamente pagos en oro, criptomonedas o esquemas no comerciales, así como cualquier transacción que involucre a actores de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, entidades controladas por China, o embarcaciones incluidas en listas de sanciones.
Adicionalmente, la licencia impone obligaciones estrictas de reporte y divulgación de información para las exportaciones de crudo venezolano hacia terceros países, con el objetivo de reforzar los mecanismos de supervisión, control y trazabilidad de las operaciones autorizadas.
En conjunto, la Licencia General 46 no constituye un levantamiento general de las sanciones contra Venezuela, sino una flexibilización controlada del régimen sancionatorio, orientada a permitir operaciones energéticas específicas bajo un marco de supervisión jurídica, financiera y geopolítica estricta por parte del Gobierno de Estados Unidos.
—