La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reveló el cronograma actualizado para los megaproyectos de nuevos aeropuertos El Dorado Máx y Bayunca, que a futuro servirá a Cartagena.
A cargo de esto estuvo Julián Rueda, vicepresidente de estructuración de la entidad, quien entregó detalles de la iniciativas privadas (IP) en el evento ‘Proyectos estratégicos para el desarrollo de la Infraestructura social y de transporte’ de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).
En su presentación, el funcionario presentó los cronogramas actualizados para las dos terminales, que fueron radicadas por Odinsa Aeropuertos como IP, es decir, no implican que el desembolso de recursos públicos por parte del Gobierno.
¿En qué van los megaproyectos de nuevos aeropuertos El Dorado Max y Bayunca?
De acuerdo con el directivo, los procesos tomarán más tiempo para ser adjudicados frente a las estimaciones previas, que apuntaban que quedarían contratadas para finales de 2026 o inicios de 2027.
La razón es que las firmas que los están evaluando han tenido que revisar miles de documentos y realizar observaciones a los mismos, lo que ha implicado un retraso frente al cronograma inicial.
De esta forma, los cronogramas institucionales han reprogramado las fechas de adjudicación hacia el segundo semestre de 2027 o incluso para el primer trimestre de 2028.
El caso de El Dorado Max para Bogotá
Entrando en detalle, Rueda explicó que el megaproyecto El Dorado Max, que está en factibilidad y cuenta con una inversión cercana a $23 billones, se ha extendido debido a que se recibieron casi 9.000 observaciones por parte del evaluador, las cuales están siendo atendidas entre el originador (Odinsa Aeropuertos) y el evaluador.
Asimismo, las partes tienen pendiente concluir algunos procesos con la Aeronáutica Civil relacionados con la operación de los equipos de la torre de control y los pasivos de la licencia ambiental, entre otros.
Si todo sale como se espera, el nuevo cronograma apunta a que la evaluación del proyecto termine en septiembre de este año y que el informe definitivo quede listo antes de terminar el 2026.
Posteriormente, se proyecta obtener las aprobaciones institucionales antes de finalizar marzo de 2027, realizar la fijación de condiciones con el originador entre abril y mayo de 2027, y proceder a la adjudicación entre los meses de agosto de 2027 y enero de 2028. Todo dependerá de si hay o no terceros interesados.
El proyecto prevé pasar de casi 68 a 85 por operaciones por hora (salidas y llegadas), ampliar en 800 metros la torre de control en el lado norte, construir un edificio de seis pisos en la zona actual de parqueaderos, así como conectar la terminal con TransMilenio y el futuro Regiotram de Occidente.
También se prevé la extensión de la Avenida Mutis (Calle 63) en casi 5 kilómetros y realizar obras en la Calle 26 para mejorar los accesos a la terminal ampliada.
El nuevo aeropuerto para Cartagena
Por su parte, el aeropuerto de Bayunca en Cartagena, que lleva más de siete años en estructuración, tendrá un plazo de concesión de 22 años, una demanda estimada de 17 millones de pasajeros y una inversión cercana a los $8,5 billones.
Actualmente, también se está evaluando los estudios definitivos de este megaproyecto y la finalización de dicha etapa se plantea para noviembre de este año.
Una vez esto se consiga, se podrá continuar con las aprobaciones ante el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y Planeación Nacional, que se estima quede culminado para mayo de 2027, dando paso a la fijación de condiciones con el originador.
Finalmente, la adjudicación del proyecto quedó programada para ejecutarse entre octubre de 2027 y marzo de 2028, según la concurrencia de terceros interesados.
La IP para el Caribe incluye un edificio terminal de 103.637 m2, mientras que la pista de aterrizaje tendrá unas dimensiones de 3.100 m por 45 m. Asimismo, se dispondrá de una plataforma de aviación comercial de 78.010 m2 y un total de 14 puentes de abordaje para la operación.
En cuanto a las instalaciones de soporte y servicios, la infraestructura incluirá una torre de control de 2.360 m2 y un edificio administrativo de 2.300 m2. Adicionalmente, habrá una Estación de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), una terminal de carga y un centro de acopio.