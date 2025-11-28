ANI fija fechas para las evaluaciones de los aeropuertos de Bayunca y El Dorado Max

En el Congreso de Infraestructura de la CCI, la vicepresidenta de Estructuración de la ANI, Gina Juliana Rincón, entregó fechas y detalles sobre dos proyectos aeroportuarios.
Por un lado, el nuevo aeropuerto de Bayunca y El Dorado Max en Bogotá.
Rincón explicó que el aeropuerto de Bayunca es un proyecto greenfield, completamente nuevo, que nació como iniciativa privada en 2019 y desde entonces ha avanzado por varias etapas técnicas.
Ese año se aprobó el paso de la prefactibilidad a la factibilidad, y el originador tardó varios años en completar los estudios y ajustarlos. La factibilidad fue radicada oficialmente a finales de 2023.
Durante 2024 se adelantaron las aprobaciones requeridas por las distintas entidades del Gobierno, y entre finales de ese año y marzo de 2025 quedó perfeccionado el contrato de evaluación, que actualmente está en curso.
Según la funcionaria, la ANI proyecta finalizar la evaluación de factibilidad en febrero del próximo año. “Es un proyecto muy grande: tiene un costo estimado de $6,5 billones, de los cuales $4,5 billones corresponden a fase de construcción. Al ser un aeropuerto completamente nuevo, la evaluación ha sido más exigente”, señaló.
En paralelo, Rincón habló del megaproyecto El Dorado Max, cuya inversión estimada ronda los $20 billones. Por su tamaño y complejidad, el proceso de análisis también ha sido dispendioso.
La vicepresidenta anticipó que la entidad espera culminar la evaluación hacia agosto, una vez se resuelvan todas las observaciones técnicas.